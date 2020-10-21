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Крис Пратт и Джеки Ву снимутся в ремейке комедийного боевика «Телохранители из Сайгона»

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Студия Universal начала работу над ремейком вьетнамской экшен-комедии «Телохранители из Сайгона». Главные роли в новой версии сыграют Крис Пратт и Джеки Ву, звезда франшизы «Война волков». Питер Хайк и Алекс Грегори напишут сценарий, а Джо и Энтони Руссо спродюсируют картину.

В центре сюжета — два друга, профессиональные телохранители и полные противоположности. Когда у них прямо из-под носа похищают наследника крупной корпорации, которого они должны были охранять, друзья берутся найти его и быстро понимают, что ввязались в очень опасную игру.

Оригинал поставил Кен Отиай. На данный момент неизвестно, кто займет режиссерское кресло ремейка.

Источник: Deadline

Фото: Getty Images

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