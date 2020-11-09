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Студия Warner выплатит Джонни Деппу полный гонорар за съемки в «Фантастических тварях 3»

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6 ноября Джонни Депп сообщил, что не вернется в роли Геллерта Грин-де-Вальда в «Фантастических тварях 3». Актер раскрыл, что оставил проект по просьбе Warner Bros., которую, предположительно, не устроил исход суда Деппа с таблоидом The Sun. Однако по условиям контракта студия все еще должна выплатить Деппу восьмизначный гонорар за картину, несмотря на то, что он успел отснять лишь одну сцену.

Депп получит гонорар в первую очередь благодаря так называемой практике «плати или играй», которая требует полной компенсации актеру вне зависимости от того, снят фильм или нет, даже если на роль был взят другой исполнитель.

Официальные причины того, почему студия попросила Деппа оставить франшизу, не называются, но предполагается, что это произошло из-за перестановок внутри студии.

Когда Депп впервые появился в образе Грин-де-Вальда в «Фантастических тварях», многие фанаты выразили негодование, что на роль взяли актера, который уже несколько раз обвинялся в домашнем насилии в отношении бывшей жены Эмбер Хёрд. В 2017-м на защиту Деппа встали Дж. К. Роулинг, режиссер Дэвид Йейтс и студия Warner. «Исходя из нашего понимания обстоятельств, мы и создатели фильма уверены в нашем первоначальном выборе и искренне рады, что Джонни играет в фильмах центрального персонажа», — заявила писательница.

Прошло три года, и Депп проиграл суд с The Sun (о процессе мы писали здесь и здесь), что фактически разрешило СМИ использовать в отношении актера термин «муж-насильник». Это само по себе вырисовывало для студии лишние проблемы с продвижением проекта. В дополнение к этому с момента выхода «Преступлений Грин-де-Вальда» концерн AT& T объединился с Time Warner, владеющей Warner Bros., и на свет появился медиагигант WarnerMedia. В руководстве произошли перестановки, и новое руководство, как отмечают источники, очень плохо относится к любому роду скандалов.

Не в пользу Деппа сработала и касса «Фантастических тварей 2». Сиквел собрал 654 млн долларов — самый низкий показатель среди всех фильмов франшизы «Гарри Поттер». При этом «Аквамен», где Хёрд сыграла одну из главных ролей, стал самым кассовым проектом студии по комиксам DC.

«Фантастические твари 3» ожидаются в кинотеатрах 15 июля 2022 года. Грин-де-Вальда не будут убирать из сценария. Вместо Деппа персонажа сыграет другой актер.

Источник: THR / Variety

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