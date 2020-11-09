Продолжение боевика «Бладшот» в работе. Вин Дизель вернется в главной роли

В беседе с CBR президент компании DMG Entertainment Дэн Минтц подтвердил, что сиквел фантастического боевика «Бладшот» увидит свет. Он не раскрыл деталей и лишь заметил, что Вин Дизель и создатели картины готовы заняться продолжением.

«Мне кажется, фильм был очень успешным в этом отношении, многие посмотрели его, и он очень хорошо показал себя после релиза, но ситуацию нельзя оценивать так же, как до коронавируса, — говорит Минц. — Собираются ли Вин Дизель и остальные продолжать? Да, потому что фильм хорошо прошел, и реакция на него была очень хорошей, просто реакция была в непрозрачной среде, в отличие от прозрачной среды вроде цифр кассовых сборов».

«Бладшот» — история о смертельно раненном солдате, которого удается спасти с помощью новейших нанотехнологий. Машины делают его неуязвимым и превращают в суперсолдата, способного в одиночку разобраться с десятком тяжеловооруженных противников. Организация, ответственная за воскрешение, получает на руки совершенное оружие и начинает использовать солдата как тайного агента, отправляя его в разные уголки света для достижения ликвидации целей. Но кого именно убивает Бладшот? И действительно ли все было так, как рассказывают люди, вернувшие его с того света?

Фильм должен был стать основой для новой киновселенной Sony, базирующейся на комиксах издательства Valiant. «Бладшот», однако, плохо показал себя в прокате, собрав лишь 37 млн долларов при заявленном бюджете в 45 млн долларов. На данный момент неизвестно, планирует ли студия расширять франшизу.

Источник: CBR