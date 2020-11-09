Режиссер «Мада» Джефф Николс напишет и поставит фильм во вселенной «Тихого места»

Джефф Николс («Мад», «Укрытие») займет режиссерское кресло третьего фильма франшизы «Тихое место». Николс также напишет сценарий на основе идеи Джона Красински — постановщика и автора оригинального «Тихого места». Релиз новой части запланирован на 2022 год.

«Тихое место» рассказывает о мире, где за людьми и животными охотятся смертоносные хищники из космоса, ориентирующиеся по звуку. На отдаленной ферме семья из нескольких человек пытается жить нормальной жизнью, когда малейший звук может принести смерть. В сиквеле они вынуждены покинуть родной дом и столкнуться с ужасами внешнего мира. Они отправляются в неизвестность и быстро понимают, что существа, охотящиеся на звук, не единственные враги за пределами безопасной песчаной тропы.

Подробности сюжета третьего фильма не раскрываются. Предполагается, что речь идет не о продолжении «Тихого места 2», а о новой истории, действие которой разворачивается в мире франшизы.

Кроме нового «Тихого места», Николс сейчас работает над картиной «Янки-команданте». Лента расскажет о двух кубинских революционерах — легендарном Че Геваре и американце Уильяме Александре Моргане, который сначала помог Фиделю Кастро прийти к власти, а затем выступил против революционеров из-за их коммунистических взглядов. Одну из главных ролей в фильме исполнит Адам Драйвер.

«Тихое место 2» ожидается в кинотеатрах 22 апреля 2021 года.

Чтобы не пропустить дату премьеры, добавьте фильм в список ожидаемых, нажав на карточке «Буду смотреть».

Источник: Deadline