Первые кадры из боевика «Пороховой коктейль»: Убийственные Карен Гиллан и Лина Хиди

Журнал Empire опубликовал первые кадр из боевика «Пороховой коктейль», в котором снялись Карен Гиллан, Лина Хиди, Карла Гуджино, Мишель Йео, Анджела Бассетт, Пол Джаматти и Фрейя Аллан. Режиссерское кресло картины занимает Навот Папушадо, один из постановщиков израильского криминального триллера «Очень плохие парни».

В центре сюжета — Сэм (Гиллан), которой было всего 12 лет, когда ее мать Скарлет (Хиди), элитная убийца, была вынуждена оставить дочь. Сэм выросла в Фирме, преступном синдикате, на который работала ее мать. Теперь, 15 лет спустя, Сэм пошла по стопам матери и превратилась в жестокую наемную убийцу. Она использует свои таланты, чтобы безжалостно и эффективно разбираться с проблемами Фирмы.

Во время выполнения очередного опасного задания Сэм оказывается в сложной ситуации: она должна выбрать между служением Фирме и защитой невинной 8-летней девочки Эмили (Хлоя Коулман). Так она становится целью для целой армии головорезов, и единственный шанс выжить — воссоединиться со своей матерью и ее смертоносными соратницами — Библиотекарями (Бассетт, Йео и Гуджино).

Дата выхода «Порохового коктейля» пока не сообщается.

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Источник: Empire