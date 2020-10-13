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Исследование: Спойлеры положительно влияют на сборы фильмов

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Ученые из канадского Западного университета и американского Университета Хьюстона выяснили, как спойлеры влияют на показатели бокс-офиса. Изучив ежедневные сборы фильмов, выпущенных в США в период с января 2013 года по декабрь 2017 года, и сравнив их с соответствующими обзорами на IMDb, они пришли к выводу, что спойлеры снижают уровень неопределенности и в конечном счете идут проектам на пользу. Зрители охотнее выбирают фильмы, если больше знают о сюжете.

«Если потенциальные кинозрители не уверены в качестве фильма, они, скорее, извлекут выгоду из содержания обзоров сюжетов со спойлерами при принятии решения о тратах на него», — утверждает один из авторов исследования, Чон Хён Рю.

Положительный эффект от спойлеров сильнее для фильмов, получивших смешанные или умеренные оценки, нежели для картин, которые были в большей степени оценены положительно или негативно. Спойлеры также идут на пользу фильмам, которые практически не рекламируются.

«Положительный эффект спойлеров также сильнее для фильмов с ограниченным прокатом, — отмечает Синь Ван, соавтор материала. — Эта стратегия часто используется независимыми и артхаусными студиями».

Исследователи считают: положительный эффект спойлеров со временем снижается, поскольку зрители меньше всего знают о фильме на его раннем жизненном этапе, когда картина только выходит в прокат.

Отмечается также, что платформы с обзорами потенциально могут влиять на материальное благополучие зрителей, позволяя им сделать лучший выбор благодаря спойлерам, считают исследователи.

«Механизм уменьшения неопределенности предполагает, что сайты с обзорами, где не боятся спойлеров, могут помочь потребителям принять правильные решения о тратах на фильм. Мы рекомендуем таким платформам сохранять предупреждающие о спойлерах надписи на обзорах, поскольку это дает возможность потребителям самостоятельно выбирать, хотят ли они знать больше деталей о фильме», — говорит Шицзе Лу, третий автор исследования.

Источник: EurekAlert

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