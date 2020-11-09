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Пора обновляться: Новый Топ-250 КиноПоиска и кое-что еще

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Сейчас на КиноПоиске есть раздел со списками. Некоторые составляет редакция, а 250 популярных и ожидаемых фильмов отбирают алгоритмы. Мы обновили тот, что отвечает за заветный Топ-250, и сделали Топ-250 сериалов.

Топ-250

Первым делом мы составляем лонг-лист фильмов для рейтинга. Чтобы попасть в него, нужно быть полнометражным фильмом (простите, уважаемые студенты киношкол) и получить за год не меньше 500 оценок. Затем мы рассчитываем рейтинг по следующей формуле:

Важный нюанс: оценка фильма в Топ-250 будет несколько отличаться от оценки на странице фильма.

Что изменилось?

Может показаться, что совсем немногое: теперь мы берем в расчет только оценки за последний год. Но уже этого оказалось достаточно, чтобы «Побег из Шоушенка» покинул первую строчку топа и уступил ее «Зеленой миле».

А еще рейтинг покинут:

— «Малыш»;

— «Артист»;

— «Амели»;

— «Андрей Рублев»;

— «Легенда № 17»;

и другие хорошие фильмы.

Зато вместо них в рейтинге появятся:

— «Омерзительная восьмерка»;

— «Волк с Уолл-стрит»;

— «Паразиты»;

— «Кролик ДжоДжо»;

— «Остров собак»;

и другие хорошие фильмы.

Спойлер: на данный момент в составе топ-250 замен 73. Делитесь в комментариях, какие фильмы-новички топа вы уже смотрели.

Зачем менять формулу?

Сейчас в рейтинге очень много старых фильмов. И многие из них его покинут. Значит ли это, что они стали хуже? Конечно, нет. Просто они не так актуальны и интересны современному зрителю, как 5, 10 или 15 лет назад. Рейтинг, в котором учитываются только оценки за последний год, более актуальный и динамичный. В таком виде он будет более точно отражать вкусы и предпочтения людей. И наконец-то исчезнет вопрос, терзающий многих: «Почему „Побег из Шоушенка“ — лучший фильм?»

Что появилось?

Топ-250 сериалов.

То же, что и топ фильмов, только топ сериалов. За последние годы они стали настолько важной частью популярной культуры, что не считаться с ними просто невозможно. А вот кое-что интересное из Топ-250 сериалов:

— Лучший сериал — «Друзья»;

— Лучший мультсериал — «Гравити Фолз»;

— Лучший российский сериал — «Внутри Лапенко» (32-е место);

— Лучший советский сериал — «17 мгновений весны» (17-е место).

Всего в рейтинг попало 22 сериала отечественного производства.

Не согласны с такими результатами? Заходите на страницу рейтинга и выбирайте своих фаворитов.

Обновленные всплывашки

Когда вы наводите курсор на название фильма, информация о нем появляется в левом нижнем углу экрана. Скоро все изменится и станет удобнее. Прямо рядом с курсором будет появляться карточка-всплывашка с рейтингом и основными членами съемочной группы. Еще в ней можно отметить, что вы смотрели это кино. Не смотрели — значит, можно исправить это онлайн, купить билеты в кино или просто отложить на потом. И все в одной всплывашке.

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