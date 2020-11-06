Видео со съемок второго сезона «Ведьмака»: Геральт и Йеннифэр снова вместе

Производство «Ведьмака» временно приостановили из-за четырех случаев заражения коронавирусом, но в сети успели появиться новые видео с площадки второго сезона. На камеру удалось поймать съемки сцены с Геральтом и Йеннифэр: после событий первого сезона герои вновь воссоединились и вместе куда-то уезжают на лошадях. Возможно, в Каэр Морхен, чтобы встретиться с Цири.

Сериал «Ведьмак» — адаптация цикла романов Анджея Сапковского в жанре темного фэнтези. Действие разворачивается в мире, где монстры и люди вынуждены делить территорию. И, когда чудовища становятся слишком опасными, обычные люди прибегают к помощи ведьмаков — охотников на монстров. Один из лучших ведьмаков в своем деле — Геральт из Ривии, который регулярно оказывается в самом эпицентре важных событий.

Во втором сезоне Геральт, убежденный, что Йеннифэр погибла в битве при Содденском холме, увозит принцессу Цириллу в самое безопасное место, которое он знает, — Каэр Морхен, в дом своего детства. Пока короли, эльфы, люди и демоны Континента стремятся к господству за его стенами, он должен защитить девочку от чего-то гораздо более опасного — таинственной силы, скрытой у нее внутри.

Дата выхода второго сезона «Ведьмака» пока не сообщается.