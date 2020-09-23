«Черная Вдова» расскажет о событиях в Будапеште из первых «Мстителей»

Фанаты Marvel давно строят теории, что же произошло в Будапеште, который упоминает Черная Вдова во время битвы с читаури в финале «Мстителей». По словам Скарлетт Йоханссон, о событиях прошлого наконец расскажет сольный фильм о Черной Вдове, и это поможет зрителю лучше понять «тяжесть бремени Наташи».

«Мы все согласились: надо выяснить, что произошло в Будапеште, — говорит Йоханссон. — Все началось с реплики, которую Джосс Уидон вставил в „Мстителей“ как забавный момент между Соколиным Глазом и Черной Вдовой. Так Клинт и Наташа обсуждают свою историю, а вы получаете забавную маленькую пасхалку, о которой могут долго размышлять фанаты. Мы подумали, что если не вернуться в Будапешт и не узнать, что на самом деле там произошло, то люди почувствуют себя неудовлетворенными. Мне стало интересно: что тогда произошло?»

«Мы часто обсуждали, что творится у Наташи в голове, — продолжает актриса. — Мне действительно кажется, что Наташе не дает покоя вина за события прошлого. Незавершенное дело — это чувство вины, которое преследует ее повсюду, все это проистекает из того, что произошло в Будапеште. „Черная Вдова“ не о том, что произошло в Будапеште, но для нас это огромная отправная точка, чтобы понять тяжесть бремени Наташи».

По сюжету «Черной Вдовы» после событий «Противостояния» Наташу настигли ошибки прошлого. Вновь дала о себе знать «Красная комната» — программа по созданию таких же, как она, Вдов, профессиональных убийц и шпионов. Наташа решает раз и навсегда разобраться с людьми, стараниями которых она сама стала Вдовой, и возвращается домой.

Вернувшись к истокам, Наташа находит поддержку в своей старой семье — сестре по «Красной комнате» Елене Беловой (Флоренс Пью) и наставнице Мелине Востокофф (Рэйчел Вайс). К ним также присоединяется Красный Страж (Дэвид Харбор) — советский супергерой, попытка скопировать Капитана Америка. Вместе им предстоит столкнуться с профессиональным наемником Таскмастером, способным в точности повторять любые движения.

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Источник: ScreenRant