Джеймс Ганн сидит в карантине с новым Xbox и готовится к съемкам спин-оффа «Отряда самоубийц»

Режиссер Джеймс Ганн рассказал в Instagram, что прибыл в Канаду для производства сериала «Миротворец» с Джоном Синой — спин-оффа нового «Отряда самоубийц». Перед стартом производства Ганну предстоит переждать в карантине две недели, которые он планирует провести в компании приставки Xbox Series X, полученной от Microsoft.

«Xbox только что прислали мне бесплатную Series X, — написал Ганн. — Они явно пытаются отвлечь меня в самый загруженный период моей жизни, когда я работаю над двумя фильмами и сериалом (как будто выборы на этой неделе меня недостаточно отвлекли!). В любом случае, я только начал свой двухнедельный карантин здесь, в Канаде, прежде чем приступить к производству „Миротворца“, так что, возможно, мне удастся втиснуть немного времени для игр».

«Большое спасибо Xbox и Microsoft (и нет, это не платная реклама — в Xbox просто знают, что я с самого начала был большим поклонником их консоли), — продолжает постановщик. — Также, пожалуйста, не начинайте споры Xbox / PlayStation в комментариях. Вам может нравиться и то, и другое — кого это волнует? Не кажется ли вам, что мне достаточно этого соперничества, работая на DC и Marvel?»

Миротворец (его настоящее имя — Кристофер Смит) — экстремист, который любит мир настолько, что готов ради него убивать. Однажды Смит выяснил, что его состояние — следствие психического расстройства, которое развилось после того, как он узнал, что его отец был начальником нацистского концлагеря. Миротворец верит, что призрак отца постоянно преследует его и критикует.

Подробности сюжета не раскрываются. Ожидается, что сериал расскажет предысторию Миротворца. Создатели описывают проект как приключенческую экшен-комедию, а сам Ганн обещает показать «актуальные проблемы современного мира».

Восьмисерийный проект разрабатывается для стрим-сервиса HBO Max. Ганн выступит сценаристом и снимет несколько эпизодов, включая пилот.

До сериала зрители смогут увидеть персонажа Сины в боевике «Отряд самоубийц: Миссия навылет», премьера которого запланирована на 5 августа 2021-го.