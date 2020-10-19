Съемки «Ведьмака» приостановили из-за новых случаев заражения коронавирусом на площадке

Производство второго сезона сериала «Ведьмак» временно остановили после выявления нескольких случаев заражения коронавирусом. Четверо зараженных, среди которых нет членов основного актерского состава, изолированы от остальной съемочной группы. В ближайшие дни Netflix проведет тестирование всех, кто присутствовал на площадке.

Съемки на студии Arborfield, к западу от Лондона, должны возобновиться, как только Netflix убедится в полной безопасности съемочной площадки.

Работу над вторым сезоном «Ведьмака» ранее уже замораживали: в марте производство продолжения приостановили на фоне пандемии коронавируса. Тогда COVID-19 заразился Кристофер Хивью, исполнитель роли Нивеллена — проклятого разбойника, центрального персонажа рассказа «Крупица истины».

Сериал «Ведьмак» — адаптация цикла романов Анджея Сапковского в жанре темного фэнтези. Действие разворачивается в мире, где монстры и люди вынуждены делить территорию. И, когда чудовища становятся слишком опасными, обычные люди прибегают к помощи ведьмаков — охотников на монстров. Один из лучших ведьмаков в своем деле — Геральт из Ривии, который регулярно оказывается в самом эпицентре важных событий.

Во втором сезоне Геральт, убежденный, что Йеннифэр погибла в битве при Содденском холме, увозит принцессу Цириллу в самое безопасное место, которое он знает, — Каэр Морхен, в дом своего детства. Пока короли, эльфы, люди и демоны Континента стремятся к господству за его стенами, он должен защитить девочку от чего-то гораздо более опасного — таинственной силы, скрытой у нее внутри.

Дата выхода второго сезона «Ведьмака» пока не сообщается.

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Источник: Deadline