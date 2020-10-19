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Съемки «Ведьмака» приостановили из-за новых случаев заражения коронавирусом на площадке

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Производство второго сезона сериала «Ведьмак» временно остановили после выявления нескольких случаев заражения коронавирусом. Четверо зараженных, среди которых нет членов основного актерского состава, изолированы от остальной съемочной группы. В ближайшие дни Netflix проведет тестирование всех, кто присутствовал на площадке.

Съемки на студии Arborfield, к западу от Лондона, должны возобновиться, как только Netflix убедится в полной безопасности съемочной площадки.

Работу над вторым сезоном «Ведьмака» ранее уже замораживали: в марте производство продолжения приостановили на фоне пандемии коронавируса. Тогда COVID-19 заразился Кристофер Хивью, исполнитель роли Нивеллена — проклятого разбойника, центрального персонажа рассказа «Крупица истины».

Сериал «Ведьмак» — адаптация цикла романов Анджея Сапковского в жанре темного фэнтези. Действие разворачивается в мире, где монстры и люди вынуждены делить территорию. И, когда чудовища становятся слишком опасными, обычные люди прибегают к помощи ведьмаков — охотников на монстров. Один из лучших ведьмаков в своем деле — Геральт из Ривии, который регулярно оказывается в самом эпицентре важных событий.

Во втором сезоне Геральт, убежденный, что Йеннифэр погибла в битве при Содденском холме, увозит принцессу Цириллу в самое безопасное место, которое он знает, — Каэр Морхен, в дом своего детства. Пока короли, эльфы, люди и демоны Континента стремятся к господству за его стенами, он должен защитить девочку от чего-то гораздо более опасного — таинственной силы, скрытой у нее внутри.

Дата выхода второго сезона «Ведьмака» пока не сообщается.

Чтобы не пропустить дату премьеры продолжения, добавьте сериал в список ожидаемых, нажав на карточке «Буду смотреть».

Источник: Deadline

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