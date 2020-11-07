«Ты уволен»: Голливуд празднует победу Джо Байдена и поражение Дональда Трампа на выборах в США

7 ноября СМИ объявили о победе Джо Байдена на выборах президента США. По их информации, кандидат от демократов обошел Дональда Трампа в штате Пенсильвания и в сумме набрал более 270 голосов выборщиков, необходимых для победы. Риз Уизерспун, Арнольд Шварценеггер, Галь Гадот и другие звезды Голливуда уже поздравили в соцсетях Байдена и Камалу Харрис, которая должна стать первой женщиной-вице-президентом в истории США. Некоторые пошутили над поражением Трампа — например, Стивен Кинг, Джордан Пил и Джон Кьюсак публично заявили, что он «уволен».

Вот что пишут актеры и режиссеры в Instagram и Twitter:

Риз Уизерспун

Перевод: «Сегодня великий день. Независимо от того, на чьей вы стороне, давайте остановимся и осознаем, как далеко продвинулись женщины в этой стране. Меня одолевают эмоции, когда я думаю о тех, кто сломал профессиональные барьеры и проложил дорогу женщине к посту вице-президента США. Соджорнер Трут. Гарриет Табмен. Ширли Чисхолм. Рут Бейдер Гинзбург. Камала Харрис. Мое почтение им всем. И хочу сказать нашим молодым девушкам: мечтайте больше. Все возможно».

Арнольд Шварценеггер

Перевод: «Поздравляю избранного президента Джо Байдена и вице-президента Камалу Харрис. Я говорю это после каждых выборов и повторю сейчас, поскольку некоторым людям нужно слышать об этом как можно чаще: я болею за вас, потому что ваш успех — это успех страны».

Марк Руффало

Перевод: «Большая история для иммигрантов, которые приехали в эту страну сегодня. Джилл Байден станет первой американкой итльянского происхождения, живущей в Белом доме. Мечтатели, приготовьтесь! Вы следующие».

Джон Фавро

Перевод: «Первый за 30 лет президент с одним сроком и единственный, который дважды проиграл всенародное голосование. Поздравляю, Дональд Трамп, ты творишь историю».

Стивен Кинг

Перевод: «Америка Трампу: "ТЫ УВОЛЕН"».

Марк Хэмилл

Галь Гадот

Перевод: «Народ сказал свое слово! Поздравляю Джо Байдена и Камалу Харрис».

Джеймс МакЭвой

Перевод: «Поздравляю, Америка!».

Дэйв Батиста

Перевод: «Спасибо всем моим братьям и сестрам, которые встали и высказались против лжи, ненависти и разрозненности, с которыми мы жили эти четые года, сражаясь за порядочность. Увидимся в Джорджии».

Илья Найшуллер

Перевод: «Поздравляю, Америка».

Джулия Луис-Дрейфус

Перевод: «Демократия жива. Поздавляем нашего избранного президента Джо Байдена и первую избранную женщину-вице-президента Камалу Харрис. Мистер избранный президент, наслаждайтесь сегодня вашим мороженым. Не хотите к нему торт?».

Джон Гад

Перевод: «Национальный кошмар закончился».

Нэйтан Филлион

Перевод: «Я праздную, потому что верю в лидеров, которые объединяют, а не разделяют людей. Я верю, что наш единственный путь вперед — это быть вместе. Также я хотел бы побыть сегодня мухой на стене в Белом доме (или в волосах Майка Пенса)».

Джордан Пил

Перевод: «Ты уволен».

Джессика Альба

Перевод: «Президент Джо Байден и вице-президент Камала Харрис, наши сердца полны надежды и слез радости и облегчения». Вуди Харрельсон

Джессика Честейн

Перевод: «2020-й наконец-то стал лучше. Спустя 100 лет после того, как женщинам дали право голоса, мы выбрали первую женщину-вице-президента в истории США».

Рон Перлман

Перевод: «Мне не терпится увидеть наш Кабинет министров, которых сплотит президент Байден, и почтить память наших великих патриотов в национальной разведке. Не могу дождаться, когда он возобновит дружбу с нашими союзниками и напомнит нашим врагам о настоящих последствиях».

Деми Мур

Перевод: «Демократия побеждает! Лучший подарок перед днем рождения! Поздравляю Джо Байдена и Камалу Харрис. Сегодня исторический день по многим причинам. Пришло время для объединения и восстановления».

Зои Дешанель

Перевод: «Демократия, единство и женщина в Белом доме. Огромное спасибо волонтерам, которые помогли сделать так, чтобы каждый голос был услышан благодаря регистрации избирателей, мобильному банкингу, текстовым сообщениям и открыткам. Спасибо всем, кто высказал свое мнение, проголосовав. И спасибо тем, кто неустанно трудился за подсчетом каждого голоса. Мои поздравления, Джо и Камала».

Джон Кьюсак

Перевод: «Ты уволен».

Большинство актеров Голливуда изначально поддерживали Байдена. Они призывали голосовать за него в соцсетях и помогали собирать пожертвования на его избирательную кампанию. Подробнее об этом мы писали здесь.