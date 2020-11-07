«Ты уволен»: Голливуд празднует победу Джо Байдена и поражение Дональда Трампа на выборах в США

7 ноября СМИ объявили о победе Джо Байдена на выборах президента США. По их информации, кандидат от демократов обошел Дональда Трампа в штате Пенсильвания и в сумме набрал более 270 голосов выборщиков, необходимых для победы. Риз Уизерспун, Арнольд Шварценеггер, Галь Гадот и другие звезды Голливуда уже поздравили в соцсетях Байдена и Камалу Харрис, которая должна стать первой женщиной-вице-президентом в истории США. Некоторые пошутили над поражением Трампа — например, Стивен Кинг, Джордан Пил и Джон Кьюсак публично заявили, что он «уволен».
Вот что пишут актеры и режиссеры в Instagram и Twitter:
Риз Уизерспун
Перевод: «Сегодня великий день. Независимо от того, на чьей вы стороне, давайте остановимся и осознаем, как далеко продвинулись женщины в этой стране. Меня одолевают эмоции, когда я думаю о тех, кто сломал профессиональные барьеры и проложил дорогу женщине к посту вице-президента США. Соджорнер Трут. Гарриет Табмен. Ширли Чисхолм. Рут Бейдер Гинзбург. Камала Харрис. Мое почтение им всем. И хочу сказать нашим молодым девушкам: мечтайте больше. Все возможно».
Арнольд Шварценеггер
Перевод: «Поздравляю избранного президента Джо Байдена и вице-президента Камалу Харрис. Я говорю это после каждых выборов и повторю сейчас, поскольку некоторым людям нужно слышать об этом как можно чаще: я болею за вас, потому что ваш успех — это успех страны».
Марк Руффало
Перевод: «Большая история для иммигрантов, которые приехали в эту страну сегодня. Джилл Байден станет первой американкой итльянского происхождения, живущей в Белом доме. Мечтатели, приготовьтесь! Вы следующие».
Джон Фавро
Перевод: «Первый за 30 лет президент с одним сроком и единственный, который дважды проиграл всенародное голосование. Поздравляю, Дональд Трамп, ты творишь историю».
Стивен Кинг
Перевод: «Америка Трампу: "ТЫ УВОЛЕН"».
Марк Хэмилл
Галь Гадот
Перевод: «Народ сказал свое слово! Поздравляю Джо Байдена и Камалу Харрис».
Джеймс МакЭвой
Перевод: «Поздравляю, Америка!».
Дэйв Батиста
Перевод: «Спасибо всем моим братьям и сестрам, которые встали и высказались против лжи, ненависти и разрозненности, с которыми мы жили эти четые года, сражаясь за порядочность. Увидимся в Джорджии».
Илья Найшуллер
Перевод: «Поздравляю, Америка».
Джулия Луис-Дрейфус
Перевод: «Демократия жива. Поздавляем нашего избранного президента Джо Байдена и первую избранную женщину-вице-президента Камалу Харрис. Мистер избранный президент, наслаждайтесь сегодня вашим мороженым. Не хотите к нему торт?».
Джон Гад
Перевод: «Национальный кошмар закончился».
Нэйтан Филлион
Перевод: «Я праздную, потому что верю в лидеров, которые объединяют, а не разделяют людей. Я верю, что наш единственный путь вперед — это быть вместе. Также я хотел бы побыть сегодня мухой на стене в Белом доме (или в волосах Майка Пенса)».
Джордан Пил
Перевод: «Ты уволен».
Джессика Альба
Перевод: «Президент Джо Байден и вице-президент Камала Харрис, наши сердца полны надежды и слез радости и облегчения».
Вуди Харрельсон
Джессика Честейн
Перевод: «2020-й наконец-то стал лучше. Спустя 100 лет после того, как женщинам дали право голоса, мы выбрали первую женщину-вице-президента в истории США».
Рон Перлман
Перевод: «Мне не терпится увидеть наш Кабинет министров, которых сплотит президент Байден, и почтить память наших великих патриотов в национальной разведке. Не могу дождаться, когда он возобновит дружбу с нашими союзниками и напомнит нашим врагам о настоящих последствиях».
Деми Мур
Перевод: «Демократия побеждает! Лучший подарок перед днем рождения! Поздравляю Джо Байдена и Камалу Харрис. Сегодня исторический день по многим причинам. Пришло время для объединения и восстановления».
Зои Дешанель
Перевод: «Демократия, единство и женщина в Белом доме. Огромное спасибо волонтерам, которые помогли сделать так, чтобы каждый голос был услышан благодаря регистрации избирателей, мобильному банкингу, текстовым сообщениям и открыткам. Спасибо всем, кто высказал свое мнение, проголосовав. И спасибо тем, кто неустанно трудился за подсчетом каждого голоса. Мои поздравления, Джо и Камала».
Джон Кьюсак
Перевод: «Ты уволен».
Большинство актеров Голливуда изначально поддерживали Байдена. Они призывали голосовать за него в соцсетях и помогали собирать пожертвования на его избирательную кампанию. Подробнее об этом мы писали здесь.
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