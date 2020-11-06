КиноПоиск HD и Яндекс.Музыка в одной подписке
Первые 30 дней бесплатно
КиноПоиск

Завершились съемки «Мира Юрского периода 3». Universal провела 40 000 тестов на COVID-19

Обсудить0

В Великобритании подошли к концу съемки третьей части «Мира Юрского периода». Об этом рассказал режиссер фильма Колин Треворроу изданию Deadline. 

«Мир Юрского периода 3» — первый блокбастер, который продолжили снимать после длительного перерыва, вызванного вспышкой COVID-19. По словам Треворроу, Universal наняла частную медицинскую компанию, которая отвечала за профилактические меры. Она провела на съемках более 40 тыс тестов, около 100 из которых оказались положительными (часть из них показала неверный результат, уточняет Deadline). Перед входом на площадку всем сотрудникам измеряли температуру.

Всего протоколы безопасности обошлись Universal в 6—8 млн долларов. В эту сумму входит специальный изолированный отель для актеров и съемочной группы. «Мы жили вместе, ели вместе, рассказывали истории, делились своими страхами и надеждами, играли с летающим диском на лужайке... Мы много смеялись в то время, когда было трудно найти повод для веселья», — рассказывает Треворроу. — Мы были далеко от тех, кого любим, в те моменты, когда хочется быть как можно ближе к ним».  

Режиссер считает, этот опыт помог сделать фильм лучше, поскольку актеры сильно сблизись за время изоляции: «Мы репетировали по воскресеньям, работали над персонажами, и это сделало фильм ярче в эмоциональном плане». Треворроу отметил, что картина будет особенно актуальна в эпоху коронавируса: «Это кино о необходимости сосуществовать и выживать вместе. Если пандемия нас чему-то и научила, так это тому, что разные поколения должны защищать друг друга».

Треворроу добавил, что студия надеется выпустить фильм в кинотеатрах. Премьера намечена на 10 июня 2022 года. 

Источник: Deadline 

КиноПоиск в Telegram

Мгновенные киноновости в нашем Telegram, быстрее только Флэш

Обсудить
Нашли ошибку?
Выделите нужный фрагмент текста (не более 3000 символов) и нажмите:

Смотрите также

Том Холланд выложил фото со съемок «Человека-паука 3». В костюме и защитной маске!

Том Холланд выложил фото со съемок «Человека-паука 3». В костюме и защитной маске!

6 ноября9
Сценарист «Пиратов Карибского моря» писал Джека Воробья под Хью Джекмана

Сценарист «Пиратов Карибского моря» писал Джека Воробья под Хью Джекмана

6 ноября3
Роберт Паттинсон рассказал, как работает над ролью Бэтмена и справляется с напряжением на съемках

Роберт Паттинсон рассказал, как работает над ролью Бэтмена и справляется с напряжением на съемках

6 ноября2
Disney убрала из графика релизов «Главного героя» и «Смерть на Ниле»

Disney убрала из графика релизов «Главного героя» и «Смерть на Ниле»

6 ноября1

Главное сегодня

Выбор редакции

«КиноПоиску» — 17 лет! Редакция вспоминает свои любимые фильмы юности: «День сурка», Тарантино и даже «Бэтмен»

Вчера19
«КиноПоиску» — 17 лет! Редакция вспоминает свои любимые фильмы юности: «День сурка», Тарантино и даже «Бэтмен»
Кто вы в команде КиноПоиска?

ТестКто вы в команде КиноПоиска?

Вчера35
«Метод»: Как Константин Эрнст и Александр Цекало придумали русского Бэтмена
Культовые сериалы

«Метод»: Как Константин Эрнст и Александр Цекало придумали русского Бэтмена

6 ноября9
«Псих»: Соло на Богомолове в первом сериале Бондарчука
Сериалы

«Псих»: Соло на Богомолове в первом сериале Бондарчука

6 ноября5
«Чики», «Псих» и другие сериалы more.tv теперь доступны и на КиноПоиск HD
КиноПоиск HD

«Чики», «Псих» и другие сериалы more.tv теперь доступны и на КиноПоиск HD

6 ноября22
«Ты уволен»: Голливуд празднует победу Джо Байдена и поражение Дональда Трампа на выборах в США

«Ты уволен»: Голливуд празднует победу Джо Байдена и поражение Дональда Трампа на выборах в США

Вчера20
Завершились съемки «Мира Юрского периода 3». Universal провела 40 000 тестов на COVID-19

Завершились съемки «Мира Юрского периода 3». Universal провела 40 000 тестов на COVID-19

Вчера2
Комментарии
Чтобы оставить комментарий, войдите на сайт