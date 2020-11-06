Завершились съемки «Мира Юрского периода 3». Universal провела 40 000 тестов на COVID-19

В Великобритании подошли к концу съемки третьей части «Мира Юрского периода». Об этом рассказал режиссер фильма Колин Треворроу изданию Deadline.

«Мир Юрского периода 3» — первый блокбастер, который продолжили снимать после длительного перерыва, вызванного вспышкой COVID-19. По словам Треворроу, Universal наняла частную медицинскую компанию, которая отвечала за профилактические меры. Она провела на съемках более 40 тыс тестов, около 100 из которых оказались положительными (часть из них показала неверный результат, уточняет Deadline). Перед входом на площадку всем сотрудникам измеряли температуру.

Всего протоколы безопасности обошлись Universal в 6—8 млн долларов. В эту сумму входит специальный изолированный отель для актеров и съемочной группы. «Мы жили вместе, ели вместе, рассказывали истории, делились своими страхами и надеждами, играли с летающим диском на лужайке... Мы много смеялись в то время, когда было трудно найти повод для веселья», — рассказывает Треворроу. — Мы были далеко от тех, кого любим, в те моменты, когда хочется быть как можно ближе к ним».

Режиссер считает, этот опыт помог сделать фильм лучше, поскольку актеры сильно сблизись за время изоляции: «Мы репетировали по воскресеньям, работали над персонажами, и это сделало фильм ярче в эмоциональном плане». Треворроу отметил, что картина будет особенно актуальна в эпоху коронавируса: «Это кино о необходимости сосуществовать и выживать вместе. Если пандемия нас чему-то и научила, так это тому, что разные поколения должны защищать друг друга».

Треворроу добавил, что студия надеется выпустить фильм в кинотеатрах. Премьера намечена на 10 июня 2022 года.