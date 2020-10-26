КиноПоиск HD и Яндекс.Музыка в одной подписке
Первые 30 дней бесплатно
КиноПоиск

«Разочаровался в Warner Bros»: Что пишут в соцсетях про уход Джонни Деппа из «Фантастических тварей 3»

Обсудить0

6 ноября стало известно, что Джонни Депп не будет играть Геллерта Грин-де-Вальда в третьей части «Фантастических тварей». Первым об этом объявил сам актер, уточнив, что контракт с Warner Bros. был расторгнут по инициативе студии. За несколько дней до этого Депп проиграл суд против таблоида The Sun: он обвинил издание в клевете за материал, где говорилось, что он применял насилие к своей бывшей жене Эмбер Хёрд

После заявления Деппа пользователи соцсетей поддержали актера. Они раскритиковали решение Warner Bros. и усомнились, что студия сможет найти ему достойную замену.

Перевод: «Джонни Депп не потерял Warner Bros. Это Warner Bros. потеряла Джонни Деппа».

Перевод: «Только Джонни Депп может быть Геллертом Грин-де-Вальдом».

Перевод: «Единственное, что делало "Фантастических тварей" смотрибельными, был Джонни Депп. Говорю вам как фанат "Гарри Поттера". Держись, Джонни».

Перевод: «Будничное напоминание о том, что никто не сможет сыграть Грин-де-Вальда так, как Джонни Депп».

Перевод: «Если вы думаете, что кто-то может заменить эту легенду, то вы сошли с ума. Эти роли легендарны благодаря Деппу, и если убрать его, то останется большая ниочемная задница. Никто не заслуживает этих ролей, кроме него».

Некоторые убеждены, что суд, на чье решение, вероятно, опиралась студия, не учел доказательства того, что Хёрд сама избивала бывшего мужа. В феврале в сети появились аудиозаписи, на которых актриса признается, что применяла силу к Деппу.

Перевод: «СМИ, когда появляются доказательства того, что Эмбер Хёрд применяла насилие к Джонни Деппу».

Перевод: «Я не понимаю, как и почему Джонни Депп теряет поддержку, когда очевидно, что в данным случае жертва он. Это несправедливо. Нельзя мириться с домашним насилием, независимо от пола».

Перевод: «Правосудие должно работать для людей обоих полов, когда они становятся жертвами насилия. Совершенно очевидно, что Джонни Депп подвергся жестокому обращению, но именно он теряет свои роли, а Эмбер — нет. Причечательно, что она призналась на записях. ПРАВОСУДИЕ ДЛЯ ДЖОННИ».

Перевод: «Джонни Депп вот-вот потеряет карьеру из-за Эмбер Хёрд. Насильник побеждает, а жертва страдает. Знаете, почему? Потому что Джонни Депп — мучжина, а мужчин, которые подверглись насилию, не воспринимают всерьез в современном мире. Пусть все будет иначе. Это реально.

Это обескураживает. Меня задевает тот факт, что жертва, имея очевидные доказательства, не добилась справедливости в суде. Это фарс».

Кто-то, напротив, считает решение студии обоснованным, поскольку суд счел правдивыми 12 из 14 предполагаемых инцидентов, о которых Хёрд рассказала The Sun (про каждый из них можно почитать здесь).

Слушания между Деппом и The Sun прошли в июле этого года. Помимо Деппа и Хёрд, на них присутствовали свидетели бывших супругов. О том, что они рассказали, мы писали здесь и здесь.

КиноПоиск в Telegram

Мгновенные киноновости в нашем Telegram, быстрее только Флэш

Обсудить
Нашли ошибку?
Выделите нужный фрагмент текста (не более 3000 символов) и нажмите:

Смотрите также

Третью часть «Фантастических тварей» перенесли на 2022 год. Джонни Деппа заменят другим актером

Третью часть «Фантастических тварей» перенесли на 2022 год. Джонни Деппа заменят другим актером

Вчера20
Джонни Депп проиграл иск против таблоида The Sun. Вот что сказал судья

Джонни Депп проиграл иск против таблоида The Sun. Вот что сказал судья

3 ноября36
Суд отклонил иск Джонни Деппа о клевете против таблоида The Sun

Суд отклонил иск Джонни Деппа о клевете против таблоида The Sun

2 ноября24
«На предателя смахивает»: Реакция соцсетей на Зайца из перезапуска «Ну, погоди!»

«На предателя смахивает»: Реакция соцсетей на Зайца из перезапуска «Ну, погоди!»

26 октября42

Главное сегодня

Выбор редакции

«КиноПоиску» — 17 лет! Редакция вспоминает свои любимые фильмы юности: «День сурка», Тарантино и даже «Бэтмен»

Сегодня11
«КиноПоиску» — 17 лет! Редакция вспоминает свои любимые фильмы юности: «День сурка», Тарантино и даже «Бэтмен»
Кто вы в команде КиноПоиска?

ТестКто вы в команде КиноПоиска?

Сегодня22
«Метод»: Как Константин Эрнст и Александр Цекало придумали русского Бэтмена
Культовые сериалы

«Метод»: Как Константин Эрнст и Александр Цекало придумали русского Бэтмена

Вчера8
«Псих»: Соло на Богомолове в первом сериале Бондарчука
Сериалы

«Псих»: Соло на Богомолове в первом сериале Бондарчука

Вчера5
«Чики», «Псих» и другие сериалы more.tv теперь доступны и на КиноПоиск HD
КиноПоиск HD

«Чики», «Псих» и другие сериалы more.tv теперь доступны и на КиноПоиск HD

Вчера20
«Разочаровался в Warner Bros»: Что пишут в соцсетях про уход Джонни Деппа из «Фантастических тварей 3»

«Разочаровался в Warner Bros»: Что пишут в соцсетях про уход Джонни Деппа из «Фантастических тварей 3»

Сегодня, 14:099
Том Холланд выложил фото со съемок «Человека-паука 3». В костюме и защитной маске!

Том Холланд выложил фото со съемок «Человека-паука 3». В костюме и защитной маске!

Вчера8
Комментарии
Чтобы оставить комментарий, войдите на сайт