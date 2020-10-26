«Разочаровался в Warner Bros»: Что пишут в соцсетях про уход Джонни Деппа из «Фантастических тварей 3»

6 ноября стало известно, что Джонни Депп не будет играть Геллерта Грин-де-Вальда в третьей части «Фантастических тварей». Первым об этом объявил сам актер, уточнив, что контракт с Warner Bros. был расторгнут по инициативе студии. За несколько дней до этого Депп проиграл суд против таблоида The Sun: он обвинил издание в клевете за материал, где говорилось, что он применял насилие к своей бывшей жене Эмбер Хёрд.

После заявления Деппа пользователи соцсетей поддержали актера. Они раскритиковали решение Warner Bros. и усомнились, что студия сможет найти ему достойную замену.

Перевод: «Джонни Депп не потерял Warner Bros. Это Warner Bros. потеряла Джонни Деппа».

Перевод: «Только Джонни Депп может быть Геллертом Грин-де-Вальдом».

Перевод: «Единственное, что делало "Фантастических тварей" смотрибельными, был Джонни Депп. Говорю вам как фанат "Гарри Поттера". Держись, Джонни».

Перевод: «Будничное напоминание о том, что никто не сможет сыграть Грин-де-Вальда так, как Джонни Депп».

Перевод: «Если вы думаете, что кто-то может заменить эту легенду, то вы сошли с ума. Эти роли легендарны благодаря Деппу, и если убрать его, то останется большая ниочемная задница. Никто не заслуживает этих ролей, кроме него».

Некоторые убеждены, что суд, на чье решение, вероятно, опиралась студия, не учел доказательства того, что Хёрд сама избивала бывшего мужа. В феврале в сети появились аудиозаписи, на которых актриса признается, что применяла силу к Деппу.

Перевод: «СМИ, когда появляются доказательства того, что Эмбер Хёрд применяла насилие к Джонни Деппу».

Перевод: «Я не понимаю, как и почему Джонни Депп теряет поддержку, когда очевидно, что в данным случае жертва он. Это несправедливо. Нельзя мириться с домашним насилием, независимо от пола». Перевод: «Правосудие должно работать для людей обоих полов, когда они становятся жертвами насилия. Совершенно очевидно, что Джонни Депп подвергся жестокому обращению, но именно он теряет свои роли, а Эмбер — нет. Причечательно, что она призналась на записях. ПРАВОСУДИЕ ДЛЯ ДЖОННИ». Перевод: «Джонни Депп вот-вот потеряет карьеру из-за Эмбер Хёрд. Насильник побеждает, а жертва страдает. Знаете, почему? Потому что Джонни Депп — мучжина, а мужчин, которые подверглись насилию, не воспринимают всерьез в современном мире. Пусть все будет иначе. Это реально.



Это обескураживает. Меня задевает тот факт, что жертва, имея очевидные доказательства, не добилась справедливости в суде. Это фарс».

Кто-то, напротив, считает решение студии обоснованным, поскольку суд счел правдивыми 12 из 14 предполагаемых инцидентов, о которых Хёрд рассказала The Sun (про каждый из них можно почитать здесь).