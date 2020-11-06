Том Холланд выложил фото со съемок «Человека-паука 3». В костюме и защитной маске!

Том Холланд поделился фото со съемок третьей части «Человека-паука». На нем актер запечатлен в супергеройском костюме и защитной маске. После вспышки коронавируса средства индивидуальной защиты обязательны на всех съемочных площадках.

Съемки триквела стартовали в середине октября. Подробностей сюжета фильма пока нет. Известно, что в нем появятся Доктор Стрэндж и Электро в исполнении Джейми Фокса, а также герои предыдущих частей, которых сыграют Мариса Томей, Зендея, Джейкоб Баталон и Тони Револори. Режиссером выступит Джон Уоттс, снявший первые два фильма.

Релиз картины намечен на декабрь 2021 года.