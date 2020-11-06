КиноПоиск HD и Яндекс.Музыка в одной подписке
Первые 30 дней бесплатно
КиноПоиск

Том Холланд выложил фото со съемок «Человека-паука 3». В костюме и защитной маске!

Обсудить0

Том Холланд поделился фото со съемок третьей части «Человека-паука». На нем актер запечатлен в супергеройском костюме и защитной маске. После вспышки коронавируса средства индивидуальной защиты обязательны на всех съемочных площадках.  

Съемки триквела стартовали в середине октября. Подробностей сюжета фильма пока нет. Известно, что в нем появятся Доктор Стрэндж и Электро в исполнении Джейми Фокса, а также герои предыдущих частей, которых сыграют Мариса Томей, Зендея, Джейкоб Баталон и Тони Револори. Режиссером выступит Джон Уоттс, снявший первые два фильма.

Релиз картины намечен на декабрь 2021 года. 

КиноПоиск в Telegram

Мгновенные киноновости в нашем Telegram, быстрее только Флэш

Обсудить
Нашли ошибку?
Выделите нужный фрагмент текста (не более 3000 символов) и нажмите:

Смотрите также

Сценарист «Пиратов Карибского моря» писал Джека Воробья под Хью Джекмана

Сценарист «Пиратов Карибского моря» писал Джека Воробья под Хью Джекмана

Вчера2
Роберт Паттинсон рассказал, как работает над ролью Бэтмена и справляется с напряжением на съемках

Роберт Паттинсон рассказал, как работает над ролью Бэтмена и справляется с напряжением на съемках

Вчера2
Disney убрала из графика релизов «Главного героя» и «Смерть на Ниле»

Disney убрала из графика релизов «Главного героя» и «Смерть на Ниле»

Вчера1
Фильм недели: «Откуда ты родом?». Риз Ахмед баттлится с самим собой

Фильм недели: «Откуда ты родом?». Риз Ахмед баттлится с самим собой

5 ноября1

Главное сегодня

Культовые сериалы

«Метод»: Как Константин Эрнст и Александр Цекало придумали русского Бэтмена

Вчера4
«Метод»: Как Константин Эрнст и Александр Цекало придумали русского Бэтмена
Том Холланд выложил фото со съемок «Человека-паука 3». В костюме и защитной маске!

Том Холланд выложил фото со съемок «Человека-паука 3». В костюме и защитной маске!

Вчера4
Энн Хэтэуэй извинилась перед людьми с инвалидностью за фильм «Ведьмы»

Энн Хэтэуэй извинилась перед людьми с инвалидностью за фильм «Ведьмы»

Вчера10
«Псих»: Соло на Богомолове в первом сериале Бондарчука
Сериалы

«Псих»: Соло на Богомолове в первом сериале Бондарчука

Вчера4
«Чики», «Псих» и другие сериалы more.tv теперь доступны и на КиноПоиск HD
КиноПоиск HD

«Чики», «Псих» и другие сериалы more.tv теперь доступны и на КиноПоиск HD

Вчера19
Третью часть «Фантастических тварей» перенесли на 2022 год. Джонни Деппа заменят другим актером

Третью часть «Фантастических тварей» перенесли на 2022 год. Джонни Деппа заменят другим актером

Вчера18
Warner Bros. уволила Джонни Деппа из третьей части «Фантастических тварей»

Warner Bros. уволила Джонни Деппа из третьей части «Фантастических тварей»

Вчера43
Комментарии
Чтобы оставить комментарий, войдите на сайт