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Третью часть «Фантастических тварей» перенесли на 2022 год. Джонни Деппа заменят другим актером

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Warner Bros. отложила премьеру третьей части «Фантастических тварей» на год. Теперь фильм выйдет в прокат летом 2022-го вместо 12 ноября 2021-го. Точная дата пока не известна.   

Студия сообщила о переносе премьеры вскоре после того, как Джонни Депп объявил, что не будет сниматься в третьем фильме франшизы. Ранее 2 ноября он проиграл иск к таблоиду The Sun. Актер обвинил издание в квевете за материал, где говорилось, что он избивал свою бывшую жену Эмбер Хёрд.

Студия также объявила, что Геллерта Грин-де-Вальда, одного из злодеев франшизы, не будут убирать из сценария. Вместо Деппа его сыграет другой актер. 

Изначально «Фантастические твари 3» должны были выйти осенью 2020 года, но студия решила дать сценаристам больше времени на разработку фильма и отложила релиз на 2021-й. Режиссер Дэвид Йейтс планировал начать съемки в Лондоне в марте этого года, но их перенесли на осень из-за вспышки коронавируса.

Источник: Variety

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