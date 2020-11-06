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Warner Bros. уволила Джонни Деппа из третьей части «Фантастических тварей»

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Джонни Депп не будет сниматься в третьей части франшизы «Фантастические твари». Об этом он сообщил в своем Instagram. По словам Деппа, контракт между ним и Warner Bros. был расторгнут по инициативе студии. Вместо него Геллерта Грин-де-Вальда, одного из злодеев серии, сыграет другой актер.

«В свете последних событий я бы хотел сделать следующее короткое заявление. В первую очередь я хочу поблагодарить всех, кто одарил меня своей поддержкой и преданностью. Я был польщен и тронут всеми вашими сердечными и обеспокоенными сообщениями, особенно в последние несколько дней. Во-вторых, я хочу, чтобы вы знали, что Warner Bros. попросили меня отказаться от роли Грин-де-Вальда в "Фантастических тварях", и я уважаю эту просьбу и согласен с ней. В конце концов, я хочу сказать вот что: cюрреалистичное решение суда в Великобритании не повлияет на мою борьбу за правду, я подтверждаю, что планирую подать апелляцию. Мои намерения остаются в силе, я планирую доказать, что обвинения, выдвинутые против меня, — ложь. Моя жизнь и карьера не будут определяться этими событиями. Спасибо за внимание. С уважением, Джонни Депп», — написал актер.

Об увольнении Деппа стало известно спустя несколько дней после завершения суда между ним и таблоидом The Sun. Актер обвинил издание в клевете за материал 2018 года, в котором говорилось, что он избивал свою бывшую супругу Эмбер Хёрд. 2 ноября стало известно, что Высокий суд Лондон отклонил его иск. 

О конфликте между Деппом и Хёрд стало известно в 2016 году. Актриса подала на развод, обвинив мужа в физическом насилии, и через суд запретила ему приближаться к себе. Херд описывает как минимум 14 предполагаемых случаев, когда Депп применял к ней силу (кратко о каждом из них мы писали здесь). 

Слушания между Деппом и The Sun прошли в июле этого года. Помимо Деппа и Хёрд на них присутствовали свидетели бывших супругов. О том, что они рассказали, мы писали здесь и здесь

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