Энн Хэтэуэй извинилась перед людьми с инвалидностью за фильм «Ведьмы»

Энн Хэтэуэй извинилась перед сообществом людей с ограниченными возможностями за фильм «Ведьмы», в котором она сыграла главную роль. Ранее картину раскритиковали за изображение главных героев: многие увидели сходство между ними и людьми с особенностями развития конечностей.

«Как человек, который искренне верит в инклюзивность и ненавидит жестокость, я должна извиниться за ту боль, которую причинил наш фильм. Я прошу прощения. Когда мне показали внешний облик Великой Верховной Ведьмы, он не ассоциировался у меня с особенностями развития конечностей. Будь все наоборот, уверяю вас, этого недоразумения бы не случилось. Я хочу извиниться перед детьми с такими особенностями: теперь я знаю об этом больше и впредь буду внимательнее. Также я должна извиниться перед всеми, кто любит вас так же сильно, как я своих детей. Мне жаль, что я подвела ваши семьи», — написала актриса в Instagram.

В фильме Роберта Земекиса руки ведьм напоминают эктродактильную аномалию конечностей, также известную как «раздвоенная рука». У людей с такими особенностями отсутствует один или несколько центральных пальцев на руке или ноге. Одной из первых на это обратила внимание британская паралимпийская пловчиха Эми Маррен. Она написала, что избражение физических нарушений на руках ведьм оскорбительно.

В ответ на это и другие сообщения представитель Warner Bros. заявил, что студия «была глубоко опечалена, узнав, что изображение вымышленных персонажей в „Ведьмах“ расстроило людей с ограниченными возможностями», и что она «сожалеет о любом нанесенном оскорблении».