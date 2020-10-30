КиноПоиск HD и Яндекс.Музыка в одной подписке
Первые 30 дней бесплатно
КиноПоиск

Энн Хэтэуэй извинилась перед людьми с инвалидностью за фильм «Ведьмы»

Обсудить0

Энн Хэтэуэй извинилась перед сообществом людей с ограниченными возможностями за фильм «Ведьмы», в котором она сыграла главную роль. Ранее картину раскритиковали за изображение главных героев: многие увидели сходство между ними и людьми с особенностями развития конечностей. 

«Как человек, который искренне верит в инклюзивность и ненавидит жестокость, я должна извиниться за ту боль, которую причинил наш фильм. Я прошу прощения. Когда мне показали внешний облик Великой Верховной Ведьмы, он не ассоциировался у меня с особенностями развития конечностей. Будь все наоборот, уверяю вас, этого недоразумения бы не случилось. Я хочу извиниться перед детьми с такими особенностями: теперь я знаю об этом больше и впредь буду внимательнее. Также я должна извиниться перед всеми, кто любит вас так же сильно, как я своих детей. Мне жаль, что я подвела ваши семьи», — написала актриса в Instagram.

В фильме Роберта Земекиса руки ведьм напоминают эктродактильную аномалию конечностей, также известную как «раздвоенная рука».  У людей с такими особенностями отсутствует один или несколько центральных пальцев на руке или ноге. Одной из первых на это обратила внимание британская паралимпийская пловчиха Эми Маррен. Она написала, что избражение физических нарушений на руках ведьм оскорбительно.

В ответ на это и другие сообщения представитель Warner Bros. заявил, что студия «была глубоко опечалена, узнав, что изображение вымышленных персонажей в „Ведьмах“ расстроило людей с ограниченными возможностями», и что она «сожалеет о любом нанесенном оскорблении».

КиноПоиск в Telegram

Мгновенные киноновости в нашем Telegram, быстрее только Флэш

Обсудить
Нашли ошибку?
Выделите нужный фрагмент текста (не более 3000 символов) и нажмите:

Смотрите также

Сообщество инвалидов осудило фильм «Ведьмы». Студия Warner извинилась

Сообщество инвалидов осудило фильм «Ведьмы». Студия Warner извинилась

4 ноября40
Энн Хэтэуэй уверена: Зои Кравиц не нужны ее советы, как играть Женщину-кошку в новом «Бэтмене»

Энн Хэтэуэй уверена: Зои Кравиц не нужны ее советы, как играть Женщину-кошку в новом «Бэтмене»

2 ноября9
Кто страшнее — Энн Хэтэуэй или Анжелика Хьюстон? Сравниваем две версии «Ведьм»

Кто страшнее — Энн Хэтэуэй или Анжелика Хьюстон? Сравниваем две версии «Ведьм»

30 октября57
Энн Хэтэуэй и Джессика Честейн снимутся в драме о противостоянии домохозяек в 1960-х

Энн Хэтэуэй и Джессика Честейн снимутся в драме о противостоянии домохозяек в 1960-х

30 октября9

Главное сегодня

Культовые сериалы

«Метод»: Как Константин Эрнст и Александр Цекало придумали русского Бэтмена

Вчера4
«Метод»: Как Константин Эрнст и Александр Цекало придумали русского Бэтмена
Том Холланд выложил фото со съемок «Человека-паука 3». В костюме и защитной маске!

Том Холланд выложил фото со съемок «Человека-паука 3». В костюме и защитной маске!

Вчера4
Энн Хэтэуэй извинилась перед людьми с инвалидностью за фильм «Ведьмы»

Энн Хэтэуэй извинилась перед людьми с инвалидностью за фильм «Ведьмы»

Вчера10
«Псих»: Соло на Богомолове в первом сериале Бондарчука
Сериалы

«Псих»: Соло на Богомолове в первом сериале Бондарчука

Вчера4
«Чики», «Псих» и другие сериалы more.tv теперь доступны и на КиноПоиск HD
КиноПоиск HD

«Чики», «Псих» и другие сериалы more.tv теперь доступны и на КиноПоиск HD

Вчера19
Третью часть «Фантастических тварей» перенесли на 2022 год. Джонни Деппа заменят другим актером

Третью часть «Фантастических тварей» перенесли на 2022 год. Джонни Деппа заменят другим актером

Вчера18
Warner Bros. уволила Джонни Деппа из третьей части «Фантастических тварей»

Warner Bros. уволила Джонни Деппа из третьей части «Фантастических тварей»

Вчера43
Комментарии
Чтобы оставить комментарий, войдите на сайт