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Ушел из жизни писатель-сатирик Михаил Жванецкий

В Москве на 87-м году жизни скончался сатирик Михаил Жванецкий. Об этом сообщает «Дождь» со ссылкой на близких Жванецкого и его концертного директора. Причины смерти писателя не называются.

Михаил Жванецкий родился 6 марта 1934 года в Одессе в семье врачей. Рос в Томашполе, где отец работал хирургом и главврачом районной больницы, а мать — стоматологом. С началом Великой Отечественной войны отец был призван в армию в качестве военврача. Семья вернулась в Одессу из эвакуации после освобождения города в 1944 году.

В 1956 году Жванецкий окончил Одесский институт инженеров морского флота по специальности «инженер-механик подъемно-транспортного оборудования портов». В студенческие годы участвовал в самодеятельности, где начал писать миниатюры и монологи, которые часто сам и исполнял в студенческом театре «Парнас-2». В 1963 году во время гастролей в Одессе Ленинградского театра миниатюр он познакомился с Аркадием Райкиным, который взял его произведения в репертуар театра, а в 1964 году пригласил его в свой театр на должность заведующего литературной частью.

В 1969 году Райкин вместе со Жванецким создал программу «Светофор», в которой впервые прозвучали миниатюры «Авас», «Дефицит», «Век техники». В период работы в театре Райкина Жванецкий сотрудничал с Романом Карцевым и Виктором Ильченко, для которых написал более 300 миниатюр и монологов.

В последующие годы Жванецкий приобрел широкую известность после самостоятельных выступлений в Одесской филармонии и в Московском театре «Эрмитаж».

В 1980-х поработал над серией анимационных короткометражек «Контакты… конфликты». Жванецкий стал прототипом главного героя в фильме Михаила Идова «Юморист».

В октябре 2020 года Жванецкий объявил, что намерен завершить концертную деятельность из-за состояния здоровья.

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