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5 лучших трейлеров недели: «Выдающиеся звери», «Одна секунда» и «ЛЕГО Звездные войны»

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«Выдающиеся звери», 2-й сезон

Продолжение одного из самых популярных аниме-сериалов прошлого года — как видится отечественному зрителю, сильно извращенного варианта «Ну, погоди!». В мире антропоморфных животных многое не изменилось: протагонист-волк все еще неровно дышит к зайчихе вольного поведения, но теперь с большим доверием относится к собственным хищническим инстинктам. Также мы узнаем, что случилось с оленем Луи и познакомимся с интригующей змеей в фуражке.

«Конец игры»

Вслед за японской версией и корейской на подходе китайская комедия положений о смене личности. Неудачливый актер массовки даже повеситься толком не смог и решил отправиться в баню. А там несчастный случай с одним из посетителей дарит ему шанс на новую жизнь. Киллер (гонконгская звезда Энди Лау) теряет память, и наш герой присваивает себе его личность, думая, что теперь-то он заживет. Но все окажется не так просто, и обоим персонажам придется по-новому взглянуть на свои жизненные ценности.

«ЛЕГО Звездные войны: Праздничный спецвыпуск»

Студия Disney решила воскресить в памяти фанатов печально известный праздничный спецвыпуск «Звездных войн». Только в этот раз на экране не стали собирать звезд франшизы, ограничившись голосами актеров и анимацией. В спецвыпуске Рей, Финн, По, Чуи, Роуз и дроиды воссоединятся на экране для празднования Дня жизни. Чтобы лучше познать силу, Рей вместе с BB-8 прилетает в таинственный храм джедаев, откуда с помощью загадочного артефакта отправляется в приключение по любимым моментам франшизы. Она встретится с Люком Скайуокером, Дартом Вейдером, Йодой, Оби-Ваном и другими знаковыми героями и злодеями из всех девяти фильмов.

«Одна секунда»

Скандальный фильм Чжан Имоу, который китайские власти изъяли из программы прошлогоднего кинофестиваля в Берлине. Цензурный ад пройден, и спустя почти два года лента добралась до проката. Главный герой — бывший заключенный трудового лагеря, которому позарез нужна одна секунда из конкретного фильма. Синефильская картина, основанная на личном опыте режиссера, о любви к кино и к пленочным носителям в частности.

«Что скрывает вода»

Хоррор о привлекательном и опасном незнакомце. Мать-одиночка с 16-летней дочерью (хотя с таким подбором актрис не сразу разберешься, кто из них кто) отправляются в загородный дом, где девушку ждет сюрприз: мама встречается с мужчиной и собирается за него замуж. Разумеется, в потенциальном отчиме дочь видит угрозу, и, как вскоре выяснится, не зря. Незнакомец оказывается вовсе не человеком, а загадочным монстром. Или девушке всего лишь так кажется?

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