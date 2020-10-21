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Вышел тизер боевика «Мажор» — полнометражного продолжения сериала с Павлом Прилучным

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В сети появился первый тизер комедийного боевика «Мажор» — полнометражного продолжения одноименного сериала с Павлом Прилучным. По словам продюсера Ивана Самохвалова, фильм можно считать четвертым сезоном проекта.

Сюжет картины не раскрывается. Известно, что фильм расскажет отдельную законченную историю. Сам Прилучный пока не раскрывает никаких подробностей судьбы своего персонажа, Игоря Соколовского, погибшего в третьем сезоне сериала, и ранее лишь прокомментировал: «Пуля прошла навылет».

Вместе с Прилучным в фильме снялись Евгений Стычкин, Даниил Воробьев, Игорь Жижикин, Дмитрий Шевченко, Александр Обласов, Павел Чинарев, Владимир Селезнев и Агния Дитковските. Поставили картину Максим Полинский и Николай Булыгин.

Полнометражный фильм «Мажор» выйдет в кино в 2021 году.

Чтобы не пропустить дату премьеры, добавьте фильм в список ожидаемых, нажав на карточке «Буду смотреть».

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