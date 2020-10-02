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Сценарист «Пиратов Карибского моря» писал Джека Воробья под Хью Джекмана

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Стюарт Битти, первый сценарист фильма «Пираты Карибского моря: Проклятие Черной жемчужины», раскрыл, что изначально видел в роли капитана Джека Воробья конкретного актера — Хью Джекмана. По словам Битти, даже первое имя персонажа появилось на свет из фамилии актера.

«Изначально я писал этого персонажа, представляя Хью Джекмана, — рассказал Битти. — Отсюда и имя — капитан Джек. Я видел Джекмана в мюзиклах, когда рос, поэтому я знал, что он обладал феноменальным талантом, и я подумал: „Джек. Ага, Джек Воробей!“»

Несмотря на это, роль в конечном итоге досталась Джонни Деппу, который сделал из Джека Воробья одного из самых узнаваемых персонажей современного кинематографа. Депп сыграл его в пяти фильмах франшизы, которая стала невероятно успешной, собрав в общей сложности 4,5 млрд долларов.

Сейчас в разработке находятся два новых фильма франшизы «Пираты Карибского моря». В одном главную роль исполнит Марго Робби (сценарий напишет Кристина Ходсон), а над другим работает Крэйг Мэйзин, создатель сериала «Чернобыль». Депп, предположительно, вернется в образе Джека Воробья в одном из проектов, но продюсер франшизы Джерри Брукхаймер отметил, что они пока «не совсем уверены, какая роль будет у Джонни».

Все фильмы франшизы «Пираты Карибского моря» прямо сейчас доступны для просмотра на КиноПоиск HD.

Источник: Express

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