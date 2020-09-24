Михаил Зыгарь написал книгу о выборах 1996 года. Сериал по ней выйдет эксклюзивно на КиноПоиск HD

В ближайшее время на прилавках книжных магазинов появится новая книга писателя Михаила Зыгаря «Все свободны: История о том, как в 1996 году в России закончились выборы». В ней автор пишет о событиях конца 1995 года, когда Борис Ельцин, перенесший инфаркт, решил вновь баллотироваться на пост президента России, и о том, что за этим последовало. Книга Зыгаря ляжет в основу сериала, который выйдет на КиноПоиск HD.

Выборы 1996 года стали переломными в истории России. Противником Ельцина был коммунист Геннадий Зюганов, который тогда был сильным и популярным политиком. «Поддерживают Ельцина его многочисленные сторонники, готовые приложить все возможные и невозможные усилия ради сохранения свободы. И вроде бы одержат победу. Но в итоге получат прямо противоположное тому, за что боролись».

«Медуза» опубликовала фрагмент из книги «Все свободны», в котором Ельцин обсуждает с Григорием Явлинским пост первого вице-премьера по экономике в обмен на снятие кандидатуры.

Михаил Зыгарь работает над сценарием адаптации своей книги и спродюсирует сериал вместе с Яндекс.Студией.

Премьера сериала по книге Зыгаря планируется эксклюзивно на КиноПоиск HD в 2021 году.

Фото: Александр Щербак, ТАСС