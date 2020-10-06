Рут Уилсон оставила сериал «Любовники», потому что «не чувствовала себя в безопасности»

В беседе с журналом Stylist Рут Уилсон объяснила, почему решила покинуть сериал «Любовники». По словам актрисы, на съемках драматического проекта происходили вещи, из-за которых она «не чувствовала себя в безопасности».

«Важно отметить, что я высказалась, — говорит Уилсон. — У меня был голос. Я постояла за себя. На съемках „Любовников“ была ситуация, которая казалась неправильной, но я справилась, и мне удалось защитить себя».

«Это было до #MeToo и до Харви Вайнштейна, — продолжает актриса. — И все же мои инстинкты были очень ясны и сильны в отношении того, что я считаю неправильным, в отношении того, что происходило, и в отношении того, что я не чувствовала себя в безопасности».

Летом 2018-го Уилсон объявила, что покидает сериал. Тогда причины ухода не назывались, а актриса долгое время отказывалась обсуждать эту тему. Впоследствии The Hollywood Reporter провел расследование и выяснил, что на съемочной площадке была чрезвычайно токсичная рабочая атмосфера, а Уилсон не нравилось, что ее постоянно заставляют сниматься обнаженной. На фоне этого возникали конфликты с шоураннером сериала Сарой Трим. Из-за разногласий за Уилсон закрепился статус трудной актрисы.

«Причина, по которой я не обсуждала „Любовников“, в том, что я не придумала, как об этом говорить, — призналась Уилсон. — Вокруг них много шума и гнева, и на самом деле я имею право выбирать, как я обсуждаю свою жизнь и свой опыт».

Подробнее о сериале КиноПоиск рассказывал в подкасте «В предыдущих сериях».

Сериал «Любовники» доступен в «Амедиатеке» и на КиноПоиск HD по подписке Плюс Мульти с «Амедиатекой».

Источник: Stylist