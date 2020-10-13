«Гамильтон» и «Борат 2» стали самыми просматриваемыми фильмами на стримингах в 2020 году

Согласно данным аналитической компании ScreenEngine, в 2020 году больше всего зрителей стрим-сервисов привлек мюзикл «Гамильтон», вышедший на Disney+. На втором месте по популярности сиквел «Бората», релиз которого состоялся на Amazon. Замыкает тройку лидеров комедия «Мой шпион», которая также увидела свет на Amazon.
ScreenEngine еженедельно опрашивала 1200 зрителей в США в возрасте от 13 до 64 лет и выясняла, какие фильмы они смотрели в течение семи дней с момента их релиза. При этом точные цифры опроса не раскрываются.
30 самых просматриваемых онлайн-релизов по данным ScreenEngine:
- «Гамильтон»
- «Борат 2»
- «Мой шпион»
- «Тайлер Рейк: Операция по спасению»
- «Финес и Ферб: Кэндис против Вселенной»
- «Мулан»
- «Бессмертная гвардия»
- «Суд на чикагской семеркой»
- «Ведьмы»
- «Любовнички»
- «Ребекка»
- «Проект Power»
- «Энола Холмс»
- «Черный — король»
- «Прощальная игра Мэдеи»
- «Пятеро одной крови»
- «Мои волосы хотят убивать»
- «Артемис Фаул»
- «Исчезнувшие»
- «Американский огурчик»
- «Правосудие Спенсера»
- «Дьявол всегда здесь»
- «Звездная девчонка»
- «Грейхаунд»
- «Пара на праздники»
- «Зависнуть в Палм-Спрингс»
- «Айван, единственный и неповторимый»
- «Облака»
- «Поднять паруса»
- «Вот это ночка!»
В последние месяцы в свете пандемии коронавируса, когда большинство кинотеатров были вынуждены прекратить работу, студии все чаще стали делать ставку на стриминг. Universal начала сокращать окно между окончанием проката и онлайн-релизом, а многие ожидаемые проекты в итоге были проданы на стрим-сервисы.
Источник: Variety
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