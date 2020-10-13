«Гамильтон» и «Борат 2» стали самыми просматриваемыми фильмами на стримингах в 2020 году

Согласно данным аналитической компании ScreenEngine, в 2020 году больше всего зрителей стрим-сервисов привлек мюзикл «Гамильтон», вышедший на Disney+. На втором месте по популярности сиквел «Бората», релиз которого состоялся на Amazon. Замыкает тройку лидеров комедия «Мой шпион», которая также увидела свет на Amazon.

ScreenEngine еженедельно опрашивала 1200 зрителей в США в возрасте от 13 до 64 лет и выясняла, какие фильмы они смотрели в течение семи дней с момента их релиза. При этом точные цифры опроса не раскрываются.

30 самых просматриваемых онлайн-релизов по данным ScreenEngine:

В последние месяцы в свете пандемии коронавируса, когда большинство кинотеатров были вынуждены прекратить работу, студии все чаще стали делать ставку на стриминг. Universal начала сокращать окно между окончанием проката и онлайн-релизом, а многие ожидаемые проекты в итоге были проданы на стрим-сервисы.

Источник: Variety