КиноПоиск HD и Яндекс.Музыка в одной подписке
Первые 30 дней бесплатно
КиноПоиск

«Гамильтон» и «Борат 2» стали самыми просматриваемыми фильмами на стримингах в 2020 году

Обсудить0

Согласно данным аналитической компании ScreenEngine, в 2020 году больше всего зрителей стрим-сервисов привлек мюзикл «Гамильтон», вышедший на Disney+. На втором месте по популярности сиквел «Бората», релиз которого состоялся на Amazon. Замыкает тройку лидеров комедия «Мой шпион», которая также увидела свет на Amazon.

ScreenEngine еженедельно опрашивала 1200 зрителей в США в возрасте от 13 до 64 лет и выясняла, какие фильмы они смотрели в течение семи дней с момента их релиза. При этом точные цифры опроса не раскрываются.

30 самых просматриваемых онлайн-релизов по данным ScreenEngine:

  1. «Гамильтон»
  2. «Борат 2»
  3. «Мой шпион»
  4. «Тайлер Рейк: Операция по спасению»
  5. «Финес и Ферб: Кэндис против Вселенной»
  6. «Мулан»
  7. «Бессмертная гвардия»
  8. «Суд на чикагской семеркой»
  9. «Ведьмы»
  10. «Любовнички»
  11. «Ребекка»
  12. «Проект Power»
  13. «Энола Холмс»
  14. «Черный — король»
  15. «Прощальная игра Мэдеи»
  16. «Пятеро одной крови»
  17. «Мои волосы хотят убивать»
  18. «Артемис Фаул»
  19. «Исчезнувшие»
  20. «Американский огурчик»
  21. «Правосудие Спенсера»
  22. «Дьявол всегда здесь»
  23. «Звездная девчонка»
  24. «Грейхаунд»
  25. «Пара на праздники»
  26. «Зависнуть в Палм-Спрингс»
  27. «Айван, единственный и неповторимый»
  28. «Облака»
  29. «Поднять паруса»
  30. «Вот это ночка!»

В последние месяцы в свете пандемии коронавируса, когда большинство кинотеатров были вынуждены прекратить работу, студии все чаще стали делать ставку на стриминг. Universal начала сокращать окно между окончанием проката и онлайн-релизом, а многие ожидаемые проекты в итоге были проданы на стрим-сервисы.

Источник: Variety

КиноПоиск в Telegram

Мгновенные киноновости в нашем Telegram, быстрее только Флэш

Обсудить
Нашли ошибку?
Выделите нужный фрагмент текста (не более 3000 символов) и нажмите:

Смотрите также

Почему «Борат 2» не просто гонзо-комедия, а тонкое и умное кино
Крупным планом

ПодкастПочему «Борат 2» не просто гонзо-комедия, а тонкое и умное кино

2 ноября14
В сети собрали более 105 тыс. долларов для няни из сиквела «Бората»

В сети собрали более 105 тыс. долларов для няни из сиквела «Бората»

29 октября9
Исследование: «Синистер» — самый страшный хоррор. «Астрал» — на втором месте

Исследование: «Синистер» — самый страшный хоррор. «Астрал» — на втором месте

19 октября48
Исследование: Киану Ривз и Джейк Джилленхол снимаются в секс-сценах чаще других актеров

Исследование: Киану Ривз и Джейк Джилленхол снимаются в секс-сценах чаще других актеров

13 октября9

Главное сегодня

КиноПоиск HD

ВидеоЗачем смотреть «Убийство на пляже»

Сегодня2
Зачем смотреть «Убийство на пляже»
Михаил Зыгарь написал книгу о выборах 1996 года. Сериал по ней выйдет эксклюзивно на КиноПоиск HD
КиноПоиск HD

Михаил Зыгарь написал книгу о выборах 1996 года. Сериал по ней выйдет эксклюзивно на КиноПоиск HD

час назад1
Фильм недели: «Откуда ты родом?». Риз Ахмед баттлится с самим собой

Фильм недели: «Откуда ты родом?». Риз Ахмед баттлится с самим собой

Сегодня1
Рут Уилсон оставила сериал «Любовники», потому что «не чувствовала себя в безопасности»

Рут Уилсон оставила сериал «Любовники», потому что «не чувствовала себя в безопасности»

Сегодня, 15:301
«Гамильтон» и «Борат 2» стали самыми просматриваемыми фильмами на стримингах в 2020 году

«Гамильтон» и «Борат 2» стали самыми просматриваемыми фильмами на стримингах в 2020 году

Сегодня, 14:400
Звезда «Прометея» Нуми Рапас снимется в экшен-триллере Netflix «Черный краб»

Звезда «Прометея» Нуми Рапас снимется в экшен-триллере Netflix «Черный краб»

Сегодня, 13:041
Майклу Дж. Фоксу тяжело сниматься: Из-за болезни Паркинсона пострадала кратковременная память актера

Майклу Дж. Фоксу тяжело сниматься: Из-за болезни Паркинсона пострадала кратковременная память актера

Сегодня, 10:259
Комментарии
Чтобы оставить комментарий, войдите на сайт