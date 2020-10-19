«Чики», «Псих» и другие сериалы more.tv теперь доступны и на КиноПоиск HD

Зрители КиноПоиск HD теперь могут смотреть сериалы видеосервиса more.tv, подключив подписку Плюс с more.tv. Пользователи онлайн-кинотеатра получат доступ к популярным проектам сервиса, включая сериалы «Чики», «Великая», «Мы те, кто мы есть», новые сезоны «Фарго» и «Трудных подростков» и новый проект Федора Бондарчука «Псих».

Плюс с more.tv будет стоить 399 рублей в месяц;

Плюс Мульти с more.tv будет стоить 499 рублей в месяц;

Смотреть можно на сайте, мобильных и ТВ-приложениях КиноПоиск HD.

Сериалы more.tv на данный момент доступны только подписчикам в России. Каталог проектов будет постоянно пополняться.

На КиноПоиск HD уже доступна совместная подписка Плюс Мульти с Амедиатекой — сериалы и фильмы онлайн-кинотеатра Амедиатека, которые можно смотреть в русском дубляже и на языке оригинала с русскими субтитрами.

На КиноПоиск HD доступно более 9000 фильмов, сериалов и мультфильмов (всего около 80 тысяч единиц контента). В ноябре на КиноПоиск HD выйдут сериалы «Настя, соберись!» с Любовью Аксеновой, второй сезон «Метода», драма Филиппа Юрьева Kitoboy, триллер Валерия Тодоровского «Гипноз» и многие другие новинки. Подробнее о российских премьерах КиноПоиск HD мы рассказывали в нашем гиде.