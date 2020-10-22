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Майклу Дж. Фоксу тяжело сниматься: Из-за болезни Паркинсона пострадала кратковременная память актера

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22 года назад Майкл Дж. Фокс сообщил, что у него диагностировали болезнь Паркинсона — неврологическое расстройство, которое в основном влияет на моторику. В новом интервью People актер рассказал о проблемах, с которыми ему пришлось столкнуться, и раскрыл, что из-за болезни сильно пострадала его кратковременная память. По словам Фокса, последние годы ему стало сложнее запоминать реплики.

«Моя кратковременная память разрушена, — говорит Фокс. — Я всегда отличался талантом к запоминанию текста. Было несколько экстремальных ситуаций с парой последних работ, где были роли с большим количеством реплик. В обоих случаях мне было очень тяжело».

Фокс впервые объявил о диагнозе в 1998 году, когда он снимался в комедийном сериале «Крученный город». В 2001-м он оставил проект (его заменил Чарли Шин), но продолжил работать, хотя и значительно реже. Сейчас Фокс не уверен, сколько еще сможет сниматься, хотя и не планирует выходить на пенсию. Его последние работы — два эпизода сериала «Хорошая борьба», спин-оффа «Хорошей жены», где он снимался до этого, и ключевая роль в спродюсированном Спайком Ли фильме «Увидимся вчера». Но прямо сейчас он рассматривает другие возможности, включая написание книг. 17 ноября на прилавках появятся его четвертые мемуары — «No Time Like the Future».

«Я пришел к этому, — признался Фокс. — Я уже не очень хорошо играю на гитаре. Мои рисунки больше никуда не годятся, я никогда не умел хорошо танцевать, а играть становится все труднее. Итак, остается только писать. К счастью, мне это очень нравится».

Несмотря ни на что, Фокс не теряет расположения духа и остается оптимистичен.

Источник: People

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