Остросюжетный сериал «Допрос» закрыли после первого сезона

Стрим-сервис CBC All Access прекратил работу над детективным сериалом «Допрос»: проект закрыли после одного сезона. Сериал разработали Джон Манкевич и Андерс Вейдерманн. Главную роль исполнил Питер Сарсгаард.

В центре сюжета «Допроса» — Эрик, осужденный за жестокое убийство матери, которого, возможно, он не совершал. Даже оставаясь в тюрьме, он на протяжении 20 лет упрямо борется за доказательство своей невиновности.

Проект основан на реальных событиях и полицейских протоколах. Уникальность сериала в его структуре: первые девять эпизодов можно смотреть в любом порядке, что дает зрителю возможность самому стать участником истории. Лишь десятый эпизод дает ответы на все вопросы.

«Уникальный подход Андерса Вейдерманна, Джона Манкевича и Fabrik Entertainment к исследованию настоящего нераскрытого преступления в „Допросе“ позволил зрителю следовать своему собственному пути расследования улик и подозрительных персонажей на протяжении всей 10-серийной истории, — говорит Джули Макнамара, исполнительный вице-президент и руководительница программирования на CBS All Access. — Они возглавили потрясающую команду сценаристов, режиссеров и актеров, каждый из которых представил закрытый сезон, который по-прежнему будет доступен на CBS All Access, чтобы новые зрители могли найти его и получить удовольствие от просмотра».

Кроме «Допроса», за последние месяцы CBS All Access также закрыл сериалы «Расскажи мне сказку», «Один доллар» и «Странный ангел».

«Допрос» доступен в «Амедиатеке» и на КиноПоиск HD по подписке Плюс Мульти с «Амедиатекой».

Источник: THR