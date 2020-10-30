Сообщество инвалидов осудило фильм «Ведьмы». Студия Warner извинилась

Представители сообщества людей с ограниченными возможностями раскритиковал фильм «Ведьмы» за изображение центральных персонажей. Они считают, что использование явных физических нарушений на руках ведьм оскорбительно для людей с отличиями в конечностях.

В фильме Роберта Земекиса, основанном на книге Роальда Даля, ведьмы показаны с руками, похожими на эктродактильную аномалию конечностей, иначе известную как «раздвоенная рука», которая характеризуется отсутствием одного или нескольких центральных пальцев на руке или ноге. Одной из первых на это обратила внимания британская паралимпийская пловчиха Эми Маррен.

«Warner Bros., вы хоть немного подумали о том, как подобная демонстрация людей с отличиями в конечностях скажется на сообществе людей с отличиями в конечностях?!»

Маррен подержали в Twitter Паралимпийских игр.

«Отличия с конечностями — это не страшно. Различия надj восхвалять, а инвалидность — нормализировать».

Адвокат Шеннон Кроссленд, работающая по делам инвалидов, заявила в Instagram, что изображения в фильме «никоим образом не отражают оригинальный роман, написанный Роальдом Далем».

«Неужели мы хотим, чтобы следующее поколение получило подобное послание? — написала она. — Что три пальца — атрибут ведьмы? Это чрезвычайно неверное изображение. Инвалидность НЕ должна ассоциироваться со злом, ненормальностью, отвращением, страхом или монстрами»

В ответ на эти и многие другие сообщения от членов сообщества людей с ограниченными возможностями, представитель Warner Bros. заявил Deadline, что студия «глубоко опечалена, узнав, что изображение вымышленных персонажей в „Ведьмах“ расстроило людей с ограниченными возможностями» и что они «сожалеют о любом нанесенном оскорблении».

«При адаптации оригинальной истории мы работали с дизайнерами и художниками, чтобы придумать новую интерпретацию кошачьих когтей, описанных в книге, — заметил представитель студии. — Мы не хотели, чтобы зрителя узнали себя в фантастических, нечеловеческих существах».

В книге Даля ведьмы описываются как существ с квадратными ногами без пальцев и с когтями вместо ногтей. На обложке их изображали с пятью пальцами. В картине Николаса Роуга они также изображались с пятью пальцами.

Источник: Deadline