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Находка дня: Диснеевские персонажи во время пандемии коронавируса

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Фанат мультфильмов Disney, художник из Джакарты Андхика Муксин продолжает перерисовывать популярных анимационных персонажей. Он изобразил их в стиле Хаяо Миядзаки, раскрыл, как на самом деле снимаются мультфильмы (с помощью хромакея), и показал, как знаменитые принцессы и злые королевы вели бы себя в условиях карантина. Подсказка: они бы смотрели Netflix и сохраняли безопасную дистанцию.

Бонус: забавные иллюстрации с персонажами Disney.

С многочисленными и разнообразными работами Муксина можно ознакомиться в Instagram.

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