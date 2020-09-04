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Кристофер Нолан остался доволен сборами «Довода». Призвал продолжать поддерживать кинотеатры

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В беседе с Los Angeles Times Кристофер Нолан впервые прокомментировал результаты «Довода» в прокате. Фильм вышел между первой и второй волной пандемии коронавируса, и Warner Bros. возлагала на 200-миллионный проект большие надежды. В итоге «Довод» собрал лишь 350 млн долларов, но Нолан не спешит расстраиваться и уверен: картина показала в прокате очень хороший результат.

«Warner Bros. выпустила „Довод“, и я рад, что он собрал почти 350 млн долларов», — заявил Нолан.

Сборы «Довода» порадовали режиссера, но большинство студий не разделяют его энтузиазма. Пандемия или нет, но картина Нолана не оправдала ожиданий в Северной Америке и не убедила Голливуд, что люди готовы вернуться в кино. В течение нескольких недель после премьеры почти каждый крупный фильм, который планировалось выпустить в 2020-м, за исключением «Чудо-женщина: 1984», отложили на следующий год или позже.

«Боюсь, что студии сделали неверные выводы из нашего релиза, — уверен Нолан. — Вместо того чтобы смотреть на то, где фильм хорошо сработал и как он может принести им столь необходимый доход, они смотрят на то, где он не оправдал ожиданий до коронавируса. Они начнут использовать это как предлог для того, чтобы кинотеатры взяли на себя все убытки от пандемии, вместо того чтобы вступать в игру и адаптироваться или, другими словами, восстанавливать наш бизнес».

Нолан — ярый защитник кинотеатров, и в марте, когда кинотеатры по всему миру начали массово закрываться из-за пандемии, он написал колонку в Washington Post, в которой назвал кинотеатры «жизненно важной частью общественной жизни», которую стоит сохранить. Сейчас он придерживается той же точки зрения, но призывает людей «адаптироваться к новой реальности».

«В долгосрочной перспективе посещение кино — это часть жизни, как рестораны и все остальное, — заметил режиссер. — Но прямо сейчас всем нужно адаптироваться к новой реальности».

«Довод» рассказывает о новой эпохе международного шпионажа. После теракта в Киевском оперном театре агент ЦРУ объединяется с британской разведкой, чтобы противостоять русскому олигарху, который сколотил состояние на торговле оружием. Так герой узнает о технологии инверсии времени, заставляющей уже произошедшие события идти вспять.

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Источник: Los Angeles Times

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