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Hulu закрыл сериал «Касл-Рок» о персонажах Стивена Кинга после второго сезона

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Видеосервис Hulu не стал продлевать сериал-антологию «Касл-Рок» на третий сезон и закрыл проект, основанный на произведениях Стивена Кинга. По информации Deadline, продолжение сериала не планировалось, и решение о прекращении работы над сериалом было принято уже давно.

В сериале «Касл-Рок» на улицах небольшого городка, расположенного в лесистом штате Мэн, встречаются самые разные герои произведений Кинга. Именно здесь разворачивались события романов «Мертвая зона», «Куджо», «Нужные вещи», «Мешок с костями» и рассказов «Короткая дорога миссис Тодд», «Человек в черном костюме».

Премьера первого сезона «Касл-Рока» состоялась 25 июля 2018 года. История начинается с самоубийства начальника тюрьмы Шоушенк, после чего в закрытом крыле исправительного учреждения находят странного юношу. Никто не знает, кто это, а сам он называет только имя адвоката Генри Дивера, который вырос в Касл-Роке. Дивер возвращается в город, где когда-то трагически погиб его отец, и пытается выяснить историю загадочного заключенного.

Сюжет второго сезона сериала «Касл-Рок» вращается вокруг Энни Уилкс — безумной медсестры из «Мизери». Уилкс — воплощение неуравновешенной одержимости, чей мир, такое ощущение, готов рассыпаться в любой момент. Скрываясь от властей, она переезжает вместе с дочкой в Касл-Рок и привозит с собой новые неприятности для местных жителей.

Два сезона «Касл-Рока» прямо сейчас доступны на КиноПоиск HD.

Источник: Deadline

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