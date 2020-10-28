Джонни Депп проиграл иск против таблоида The Sun. Вот что сказал судья

2 ноября Высокий суд Лондона вынес решение по делу Джонни Деппа и таблоида The Sun. Актер проиграл 50-миллионный иск против издания, которое обвинил в клевете за материал 2018 года. В нем говорилось, что Депп избивал свою бывшую супругу Эмбер Хёрд.

Суд изучил 14 предполагаемых случаев, когда Депп, по словам Хёрд, применял к ней насилие, и счел 12 из них доказанными «согласно гражданским стандартам». Газета The Guardian кратко описала каждый инцидент и привела комментарии судьи.

1. Лос-Анджелес, начало 2013-го

По словам Хёрд, первый конфликт произошел после того, как она пошутила про татуировку Деппа, которую он сделал во время отношений с Вайноной Райдер. Изначально он набил тату с надписью «Вайнона навсегда», но после расставания с актрисой изменил ее на «Вино навсегда». Хёрд утверждала, что бывший супруг разозлился и повалил ее на пол, после чего расплакался и извинился, сказав, что иногда «превращается в монстра». Судья поверил актрисе и добавил, что Депп действительно использовал это выражение «для называния той части своей личности, из-за которой под воздействием наркотиков и/или алкоголя он совершал то, что не стал бы делать в трезвом состоянии».

2. Лос-Анджелес, 2013

Хёрд рассказала, что Депп разозлился, когда она повесила возле своей кровати картину, написанную ее бывшей возлюбленной Тасей ван Ри. Как следует из показаний, он пытался поджечь полотно и «ударил Хёрд так сильно, что кровь из ее губы оказалась на стене». Судья подчеркнул, что перед нападением Депп пил виски и употреблял кокаин.

3. Хиксвилл, июнь 2013-го

Предполагаемый случай произошел в трейлерном парке в пригороде Нью-Йорка. Согласно материалам дела, Депп разозлился, когда другая женщина обняла Хёрд. Утверждается, что он схватил знакомую супруги за запястье и стал угрожать ей, после чего швырнул в Хёрд очки, порвал ее платье и назвал жену «лесбийским консультантом лагеря». В суде также говорилось, что Депп разнес трейлер, в котором жил с Хёрд, будучи под воздействием алкоголя и галлюциногенных грибов. Судья отметил, что Депп был в ярости во время инцидента.

4. Перелет из Бостона в Лос-Анджелес, май 2014-го

Хёрд утверждает, что на борту самолета Депп был сильно пьян. По ее словам, он стал кидать в нее разные предметы, ударил по лицу и ногой по спине, а также швырнул в нее сапог, когда она упала. Актриса добавила, что после этого он ушел в туалет, где потерял сознание. Депп отрицал слова Хёрд, заявив, что только «в шутку пнул ее по заднице» и, поскольку ей это не понравилось, удалился в туалет с подушкой и уснул. Судья возразил, что это было «больше чем шутливый пинок», и добавил, что Депп ревновал супругу к ее приятелю Джеймсу Франко.

5. Багамские острова, август 2014-го

Депп и Хёрд временно жили на его частном острове на Багамах. В это время актер надеялся победить зависимость от обезболивающих. Со слов Хёрд, он повалил ее на землю, схватил за волосы и ударил, а затем пнул дверь так сильно, что в ней возникла трещина. Судья считает, что Депп, «вероятнее всего, толкнул Хёрд как минимум раз».

6. Лос-Анджелес, 2014

Хёрд заявила, что после одного из скандалов Депп отправил ей сообщения, назвав себя «чертовым дикарем» и «лунатиком». По словам судьи, его не убедили в том, что предполагаемый случай является физическим нападением на Хёрд.

7. Япония, январь 2015-го

В отеле Токио Депп предположительно толкнул, ударил и схватил Хёрд за волосы. Актер заявил, что не мог так поступить, поскольку в тот момент с ними были его дети. Суд пришел к выводу, что Депп действительно напал на жену, а присутствие его детей ничего не доказывает, поскольку они находились в другой комнате.

8. Австралия, март 2015-го

По словам Хёрд, во время визита в Австралию, где шли съемки «Пиратов Карибского моря», она «опасалась за свою жизнь». Актриса рассказала, что Депп несколько раз напал на нее, после чего отрезал себе палец и стал писать на стенах кровью. В ответ Депп обвинил ее в том, что она отсекла ему кончик пальца, швырнув в него бутылкой. Судья не поверил ему и заявил, что Хёрд стала жертвой «непрерывных и многократных нападений».

9. Лос-Анджелес, 2015

Согласно показаниям Хёрд, Депп ударил ее «несколько раз и сильно» в тот день, когда пытался столкнуть ее сестру с лестницы. Судья согласился, что актер напал на супругу. Что касается удара, который Хёрд нанесла Деппу по лицу, то суд поверил, что она пыталась защитить сестру.

10. Юго-Восточная Азия, 2015

Судья также поверил показаниям Хёрд об инциденте в поезде, в котором Депп, по словам актрисы, ударил ее, прижал к стене и схватил за горло. Свои воспоминания о поездке она описала в дневнике: «Мы наконец-то заснули вместе, раздавленные отчаянным детским гневом, страхом и любовью, уступившим место бессилию и неизбежной тщетности». «Я верю, что мисс Хёрд опасалась за свою жизнь», — сказал судья.

11. Лос-Анджелес, День благодарения в 2015-м

Суд счел недоказанным заявление о том, что Депп «швырял Хёрд по комнате» и кинул в нее бокал с вином и графин, поскольку предполагаемый инцидент не упоминался во время перекрестного допроса Деппа.

12. Лос-Анджелес, декабрь 2015-го

Хёрд утверждала, что за день до ее появления в шоу Джеймса Кордена Депп швырнул в нее графин, ударил по голове и вырвал у нее «большие пряди волос». Судья заключил, что актриса не врет.

13. Лос-Анджелес, апрель 2016-го

По словам Хёрд, Депп опоздал на вечеринку в честь ее 30-летия и явился, будучи пьяным. Когда ее друзья ушли, Депп бросил в ее сторону бутылку шампанского, разбил бокалы и схватил ее за волосы, следует из показаний актрисы. Суд постановил, что актер «напал на жену, как и прежде, когда находился в стрессовом состоянии». Ранее Депп рассказал, что наутро после вечеринки нашел в своей кровати кучу фекалий, которые, как он считает, оставила Хёрд или кто-то из ее друзей. Судья заявил, что это «маловероятно».

14. Лос-Анджелес, май 2016-го

Последний предполагаемый инцидент случился незадолго до разрыва пары. По словам Хёрд, Депп бросил в нее телефон, оставив синяк под глазом, и устроил погром в их доме. После этого актриса подала на развод и через суд запретила супругу приближаться к ней. «Я нахожу убедительными доказательства свидетелей, которые видели мисс Хёрд с ушибами на лице и сфотографировали их», — заявил судья.

Депп и Хёрд предстали перед судом в июле. О том, как проходили слушания и что рассказали свидетели бывших супругов, можно почитать здесь и здесь.