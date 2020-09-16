Находка дня: Художник добавил «Звездные войны» и персонажей хорроров в старые картины

Дизайнер из фирмы Arrowhead Vintage & Goods использует старые картины, обнаруженные в комиссионных магазинах, в качестве основы для собственных проектов. Скупая умиротворяющие пейзажи с видами природы, он добавляет на них неожиданные элементы вроде истребителей из «Звездных войн», летающих тарелок, Майкла Майерса из «Хэллоуина» или команды «Энтерпрайза» из сериала «Звездный путь».

С остальными работами Arrowhead Vintage & Goods можно ознакомиться в Instagram.