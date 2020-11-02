Уэсли Снайпс опроверг слухи о своем странном и агрессивном поведении на съемках «Блэйда 3»

В беседе с The Guardian Уэсли Снайпс прокомментировал слова Пэттона Освальта, который неоднократно рассказывал, что на съемках «Блэйда 3» звезда трилогии вела себя агрессивно и как примадонна. По словам Освальта, на площадке боевика Снайпс требовал, чтобы его называли Блэйд, общался только с помощью записок и даже пытался придушить режиссера Дэвида С. Гойера. Снайпс утверждает, что ничего подобного не было, и удивляется, почему все моментально поверили Освальту, которого он саркастично назвал «надежным источником информации обо мне».

«Я вам так скажу. Если бы я попытался задушить Дэвида Гойера, вы бы, наверное, сейчас не разговаривали со мной, — говорит Снайпс. — Мускулистый черный парень, душащий режиссера, отправился бы в тюрьму, я вам гарантирую. Напомню, я был одним из исполнительных продюсеров проекта. Я одобрял постановщика. Я был не просто актером по найму. У меня была власть говорить, диктовать, решать. Многим людям было сложно с этим смириться».

«Это одна из проблем, с которыми мы, афроамериканцы, сталкиваемся здесь, в Америке, эти микроагрессии, — продолжает актер. — Один белый парень может сделать заявление, и оно сразу считается верным! Почему люди поверили, что его версия правдива? Потому что они предрасположены верить, что с черным парнем всегда будут проблемы. И все, что требуется, — это один человек, мистер Освальт, которого я в реальности даже не знаю. Я почти не помню его на съемочной площадке, но удивительно, что его слов было достаточно, чтобы заставить людей сказать: „Да, вы знаете, у Снайпса проблемы“».

«Блэйд 3», как и предыдущие части трилогии, показал в прокате неплохой результат, но был прохладно принят зрителями. Утверждалось, что производство продолжения столкнулось с проблемами из-за поведения Снайпса на площадке, который отказывался учить реплики, не участвовал в репетициях и регулярно пропускал съемочные дни, из-за чего в отдельных сценах пришлось использовать другие дубли. Теперь же, после заявления Снайпса, сложно сказать, действительно ли все это имело место.

17 декабря зрители смогут увидеть Снайпса в комедии «Поездка в Америку 2».

Источник: The Guardian