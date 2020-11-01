Шон Коннери заставил Disney выделить дополнительные деньги на съемки «Скалы»

Вспоминая Шона Коннери, который ушел из жизни 30 октября, режиссер Майкл Бэй рассказал о своих впечатлениях о работе с актером на съемках боевика «Скала». Для Бэя это был второй полнометражный проект, и он очень переживал, что Коннери, известный своим плохим отношением с постановщиками, не захочет его слушать. Однако актер вел себя на площадке спокойно, называл режиссера «парень» и даже помог выбить у Disney больше денег на съемки.

«„Скала“. Погоня на машине. Шон за рулем, я один его снимаю, — пишет Бэй. — Он бьет по тормозам; моя голова ударяется о стекло. Он говорит: „Ты в порядке?“ Я говорю: „Нет, ребята из Disney здесь, чтобы надрать мне задницу за то, что я опаздываю на два дня“. Шон лукаво смотрит: „Хочешь, чтобы я помог?“

Смена плана: обед с руководителями Disney в классной комнате начальной школы, сидим за крошечными столиками и стульями. Мы были похожи на гигантов. Я объявляю, что мистер Коннери хотел бы зайти и сказать „привет“. Входит Шон, садится напротив руководителей, которые смотрят на него с открытым ртом.

В классическом стиле Шона Коннери он говорит со своим шотландским акцентом: „Этот парень делает хорошую работу, а вы сидите в своей диснеевской **** башне из слоновой кости, и нам нужно больше **** денег!“ Не теряя ни секунды, они ответили. „Окей. Сколько?“

Он сделал это, потому что любил фильмы. Он любил совершенство и делал все что мог. Его трудовая этика была безупречной, лучшей из тех, что я когда-либо встречал.

Бэй также вспомнил о первом дне с Коннери на площадке, когда они снимали сцену побега из комнаты для допроса.

«Шон всегда был бережливым и практичным, — рассказывает режиссер. — Никогда не забуду тот первый день, когда он был на съемочной площадке, и я снимал монету, которая помогает Мэйсону сбежать. Мы использовали фальшивый четвертак из голливудского магазина магии, тройного размера, прикрепленный к стержню, который я крутил перед объективом. Я лежал на полу под стулом Шона и крутил четвертак. Я чувствовал себя идиотски. Этот человек снялся в 75 фильмах, и я не думал, что он позволит мне использовать этот дурацкий трюк из киношколы. А потом я посмотрел на него. Никогда не забуду восхитительную улыбку Джеймса Бонда, которой он улыбнулся мне в знак одобрения».

Источник: THR