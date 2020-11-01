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Том Харди, Тай Шеридан, Логан Лерман и Билл Скарсгард сыграют в фильме о войне во Вьетнаме

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Как сообщает Deadline, Том Харди, Логан Лерман, Тай Шеридан, Билл Скарсгард, Стефан Джеймс («Если Бил-стрит могла бы заговорить»), Пит Дэвидсон («Король Стейтен-Айленда»), Эштон Сандерс («Лунный свет»), Мартин Сенсмейер («Великолепная семерка»), Мойзес Ариас («В метре друг от друга») и Ангус Клауд («Эйфория») снимутся в картине о войне во Вьетнаме под названием «Что они несли с собой».

В основу фильма ляжет одноименная книга американского писателя и журналиста Тима О’Брайэна. Его экранизирует Руперт Сандерс, снявший ремейк «Призрака в доспехах» и «Белоснежку и охотника» с Кристен Стюарт. Текст адаптирует Скотт Б. Смит, номинант на «Оскар» за сценарий «Простого плана»

Картину продюсирует компания Hardy Son & Baker, принадлежащая Харди и его партнеру Дину Бэйкеру, а также MJZ Дэвида Зандера («Отвязные каникулы»).

«Что они несли с собой» — сборник коротких рассказов про молодых солдат из роты «Альфа», участвовавших во Вьетнамской войне. Сам О’Брайэн тоже служил во Вьетнаме — его призвали, когда ему исполнилось 20 лет.

Сборник вышел в 1990 году. Он получил Премию Национального круга книжных критиков, а также стал «Книгой века» по версии The New York Times.

Сандерс планирует начать съемки в начале 2021 года в Таиланде.

Источник: Deadline

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