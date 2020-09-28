Слух дня: Тоби Магуайр может сыграть дядю Бена в новом «Человеке-пауке»

Согласно информации инсайдера DanielRPK, студия Sony хочет, чтобы в третьем «Человеке-паука» Тоби Магуайр сыграл сразу две роли — Питера Паркера из трилогии Сэма Рэйми и дядю Бена для героя Тома Холланда. Утверждается, что во время первой встречи Человек-паук Холланда примет альтернативную версию Питера Паркера за своего покойного дядю. В будущем Магуайр может появиться в образе дяди Бена во флешбэках.

Кроме этого, источники WeGotThisCovered утверждают, что впоследствии планируется раскрыть историю родителей Питера Паркера. В киновселенной Marvel Ричард и Мэри Паркер будут агентами «Щ.И.Т.», с которыми работал Ник Фьюри.

Данная информация — это лишь слух, не подтвержденный ни одним крупным изданием, представителями Marvel, Sony или актеров.

8 октября стало известно, что Бенедикт Камбербэтч сыграет Доктора Стрэнджа в «Человеке-пауке 3». Предполагается, что именно благодаря Верховному магу Земли в киновселенной Marvel появятся альтернативные версии Человека-паука, а также Электро, в роли которого вернется Джейми Фокс.

Детали сюжета и название третьего фильма неизвестны. Продолжение «Человека-паука» поставит Джон Уоттс, режиссер первых двух частей, а основной актерский состав в лице Холланда, Марисы Томей, Зендеи, Джейкоба Баталона и Тони Револори вернется к своим ролям.

Премьера картины намечена на 17 декабря 2021 года.

Источник: DanielRPK / WGTC