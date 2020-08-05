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Суд отклонил иск Джонни Деппа о клевете против таблоида The Sun

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Джонни Депп проиграл дело против таблоида The Sun. Британский суд вынес решение не в пользу актера, который обвинял издание в клевете и требовал 50 млн долларов из-за материала, где утверждалось, что он применял психологическое и физическое насилие к своей бывшей супруге Эмбер Хёрд.

Судья постановил, что обвинение было «по существу правдивым». 129-страничный судебный документ прямо заключает, что «г-н Депп совершил нападение на г-жу Херд» со ссылкой на многочисленные обвинения в домашнем насилии, представленные в ходе судебного разбирательства, заявляя, что «подавляющее большинство» было доказано.

Судебное разбирательство между Деппом и The Sun, которым владеет компания News Group Newspapers, прошли в июле в течение трех недель. В ходе слушания стороны давали показания. Актер утверждал, что Хёрд затушила о его лицо сигарету, отсекла ему кончик пальца и, предположительно, оставила фекалии в его кровати. Адвокаты The Sun заявили, что Депп вел себя агрессивно и даже напал на сестру Хёрд.

Подробнее о слушаниях КиноПоиск рассказывал в трех отдельных материалах.

В соответствии с английским законодательством, ответчик по делам о клевете должен доказать, что его утверждения верны, что дает истцу преимущество. News Group Newspapers, принадлежащие Руперту Мердоку, опирались на 14 утверждений о домашнем насилии, якобы совершенном Деппом против Хёрд, которые актер назвал «тщательно выстроенной мистификацией». Его юридическая команда утверждала, что она была настоящим абьюзером в их отношениях.

Кроме этого, Депп подал в суд на Хёрд в Вирджинии на 50 млн долларов за колонку актрисы в Washington Post о домашнем насилии. Главный судья окружного суда Фэрфакса Брюс Уайт приказал актеру предстать перед судом в следующем месяце.

Источник: Deadline

Фото: Getty Images

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