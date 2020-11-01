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Энн Хэтэуэй уверена: Зои Кравиц не нужны ее советы, как играть Женщину-кошку в новом «Бэтмене»

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В беседе с Collider Энн Хэтэуэй, сыгравшая Женщину-кошку в фильме «Темный рыцарь: Возрождение легенды», призналась, что у нее нет советов для Зои Кравиц, исполнительницы роли Селины Кайл в «Бэтмене». Актриса уверена, что Кравиц отлично справится с ролью, и лишь хочет, чтобы она сделала собственную версию персонажа без оглядки на прошлые версии.

«Вы ведь видели фотографии, где она спускается по лестнице? Ей не нужны мои советы», — заявила Хэтэуэй.

«Если бы у меня и был какой-нибудь совет, то я бы в прямом смысле никого не слушала бы, потому что, я думаю, единственный способ сыграть эту роль — сделать свою версию, — продолжает актриса. — У всех нас были разные режиссеры, и все наши интерпретации были специфичными для фильмов, в которых они были. Вроде как моя Верховная ведьма уникальна для Боба Земекиса, а Анжелика Хьюстон уникальна для Николаса Роуга, и это здорово! И все Джокеры были уникальны для каждого режиссера, поэтому я не думаю, что стоит застревать в постоянных сравнениях. И особенно когда это делаете не вы, потому что ваша задача — сделать что-то свое. И мне не терпится увидеть, что она сделает с ролью. Мне кажется, она идеальный выбор».

В октябре 2019-го советом с будущей исполнительницей роли Женщины-кошки поделилась Мишель Пфайффер, сыгравшая персонажа в «Бэтмен возвращается». В первую очередь она напомнила Кравиц заранее позаботиться об удобствах.

«Удостоверься, чтобы во время дизайна костюма они подумали, как ты будешь ходить в туалет. Небольшая деталь», — заметила Пфайффер во время записи передачи «Доброе утро, Америка».

«Бэтмен» ожидается в кинотеатрах 4 марта 2022 года.

Чтобы не пропустить дату премьеры, добавьте фильм в список ожидаемых, нажав на карточке «Буду смотреть».

Источник: Collider

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