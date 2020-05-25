Дэвид Эйр опроверг слухи, что режиссерская версия «Отряда самоубийц» выйдет на HBO Max

1 ноября появился слух, что режиссерскую версию «Отряда самоубийц» планируют выпустить на стрим-сервисе HBO Max. Утверждалось, что трехчасовой вариант может увидеть свет в конце 2021-го, и в нем будет много сцен с Джокером и Харли Квинн. Однако постановщик «Отряда самоубийц» Дэвид Эйр опроверг эту информацию, прямо заявив, что это не правда.

«Не правда».

После анонса «Лиги справедливости Зака Снайдера» Эйр подтвердил, что режиссерская версия «Отряда самоубийц» действительно существует. По его словам, она практически полностью закончена, «за исключением некоторых спецэффектов». Он, однако, ничего не говорил о возможном выпуске режиссерской версии.

Впоследствии Эйр рассказал, что его фильм «насильно» превратили в комедию из-за «Дэдпула» и критического провала «Бэтмен против Супермена», и теперь вновь вспомнил, почему студия решила переделать «Отряд самоубийц».

«Конечно, это стало важным фактором, но причина была в том, что критики уничтожили „Бэтмен против Супермена“, а „Дэдпул“ стал успешным, и руководство студии запаниковало. Затем основные элементы моей версии были вырезаны, прежде чем я успел закончить монтаж. Потом Джонс написал страницы, которые мне пришлось доснимать».

Эйр также раскрыл, что из его версии вырезали первые 40 минут.

«Отряд самоубийц» студия Warner создавала в максимально сжатые сроки. Эйру дали всего несколько недель на написание сценария, после чего быстро начались препродакшен и съемки. В итоге за время производства фильм претерпел немало изменений. Картину несколько раз отправляли на досъемки, а впоследствии сильно перемонтировали, из-за чего пострадали тон и сюжет всего фильма. На основе историй о съемках в сети появилась теория, что в архивах студии должна существовать другая версия «Отряда самоубийц», которая ближе к тому, что изначально снимал Эйр.

Проблемы «Отряда самоубийц» не помешали фильму собрать 746 млн долларов. В итоге студия запустила в производство «Отряд самоубийц 2», режиссерское кресло которого занял Джеймс Ганн. В центре сюжета сиквела окажется новая команда суперзлодеев, которую собрала правительственный агент Аманда Уоллер.