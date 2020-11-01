Хеллоуин-2020: Самые интересные и веселые костюмы звезд

В этом году из-за пандемии коронавируса празднование Хеллоуина прошло по большей части в домашних условиях: люди практически не выходили на улицы и не развлекались на шумных вечеринках. Но это не помешало многим нарядиться на День всех святых и отметить в кругу семьи, выдавая сладости на расстоянии. Так же поступили и звезды, которые не упустили возможности переодеться.
КиноПоиск собрал самые любопытные экземпляры Хеллоуина-2020.
Звезды «Ривердэйла» Лили Рейнхарт, Камила Мендес и Мэделин Петш объединились, чтобы изобразить героинь мультсериала «Крутые девчонки». Даже цвет волос идеально совпадает.
Жанель Моне в образе Чаки из хоррора «Детские игры».
Дженнифер Гарнер нарядилась в свой любимый эмодзи — пожилую женщину.
Нэйтан Филлион собрал минималистичный, но эффектный костюм Мандалорца на отдыхе.
Джозеф Гордон-Левитт, такое ощущение, на скорую руку собрал свой костюм Женщины-кошки.
Ребел Уилсон с подругами изобразили монашек с нунчаками.
Звезда «Гамильтона» Лесли Одом-мл. вместе с женой переоделись в пингвинов из фильма «Мэри Поппинс» с дочкой в роли главной героини.
Новая звезда сериала «Бэтвумен» Джависия Лесли нарядилась в одного из противников Бэтмена — Пугало.
Николь Кидман вспомнила свою роль в фильме «Практическая магия».
Кристина Агилера просто изобразила сексуальную дьяволицу.
Певица Холзи перевоплотилась в героиню мультфильма «Труп невесты».
Ванесса Хадженс показала себя в образе Женщины-кошки (версия Мишель Пфайффер из «Бэтмен возвращается»).
Дрю Бэрримор примерила костюм Доброй волшебницы из «Волшебница страны Оз».
Нил Патрик Харрис с семьей превратились в героев фильма «Вилли Вонка и шоколадная фабрика».
Певец The Weeknd неузнаваем в образе Чокнутого профессора из фильма Эдди Мёрфи.
Гленн Клоуз изобразила Дональда Трампа, который готовится оставить Белый дом после выборов 3 ноября.
Минди Кейлинг переоделась в героиню собственного сериала «Я никогда не…».
Рэйчел Блум и семейство Марио (без Луиджи).
Автор «Игры престолов» Джордж Р. Р. Мартин решил не мудрствовать с костюмом.
Супермодель Хайди Клум, которая на Хеллоуин всегда придумывала очень сложные и интересные костюмы, в этом году просто сняла хоррор-короткометражку.
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