Хеллоуин-2020: Самые интересные и веселые костюмы звезд

В этом году из-за пандемии коронавируса празднование Хеллоуина прошло по большей части в домашних условиях: люди практически не выходили на улицы и не развлекались на шумных вечеринках. Но это не помешало многим нарядиться на День всех святых и отметить в кругу семьи, выдавая сладости на расстоянии. Так же поступили и звезды, которые не упустили возможности переодеться.

КиноПоиск собрал самые любопытные экземпляры Хеллоуина-2020.

Звезды «Ривердэйла» Лили Рейнхарт, Камила Мендес и Мэделин Петш объединились, чтобы изобразить героинь мультсериала «Крутые девчонки». Даже цвет волос идеально совпадает.

Жанель Моне в образе Чаки из хоррора «Детские игры».

Дженнифер Гарнер нарядилась в свой любимый эмодзи — пожилую женщину.

Нэйтан Филлион собрал минималистичный, но эффектный костюм Мандалорца на отдыхе.

Джозеф Гордон-Левитт, такое ощущение, на скорую руку собрал свой костюм Женщины-кошки.

Ребел Уилсон с подругами изобразили монашек с нунчаками.

Звезда «Гамильтона» Лесли Одом-мл. вместе с женой переоделись в пингвинов из фильма «Мэри Поппинс» с дочкой в роли главной героини.

Новая звезда сериала «Бэтвумен» Джависия Лесли нарядилась в одного из противников Бэтмена — Пугало.

Николь Кидман вспомнила свою роль в фильме «Практическая магия».

Кристина Агилера просто изобразила сексуальную дьяволицу.

Певица Холзи перевоплотилась в героиню мультфильма «Труп невесты».

Ванесса Хадженс показала себя в образе Женщины-кошки (версия Мишель Пфайффер из «Бэтмен возвращается»).

Дрю Бэрримор примерила костюм Доброй волшебницы из «Волшебница страны Оз».

Нил Патрик Харрис с семьей превратились в героев фильма «Вилли Вонка и шоколадная фабрика».

Певец The Weeknd неузнаваем в образе Чокнутого профессора из фильма Эдди Мёрфи.

Гленн Клоуз изобразила Дональда Трампа, который готовится оставить Белый дом после выборов 3 ноября.

Минди Кейлинг переоделась в героиню собственного сериала «Я никогда не…».

Рэйчел Блум и семейство Марио (без Луиджи).

Автор «Игры престолов» Джордж Р. Р. Мартин решил не мудрствовать с костюмом.

Супермодель Хайди Клум, которая на Хеллоуин всегда придумывала очень сложные и интересные костюмы, в этом году просто сняла хоррор-короткометражку.