Как Голливуд готовится к выборам? Голдблюм раздевается, «Друзья» снова вместе, а Гага поет

3 ноября состоятся 59-е выборы президента США. В них примут участие два кандидата — Дональд Трамп от Республиканской партии и Джо Байден, который представляет демократов. В последние месяцы в Голливуде активно реагируют на предстоящее голосование. Актеры и режиссеры призывают в соцсетях идти на выборы, выпускают фильмы и сериалы, посвященные избирательным кампаниям, и собирают пожертвования для кандидатов. Рассказываем, как киносообщество пытается повлиять на результат предвыборной гонки.

Что делают актеры и режиссеры

Звезды «Мира Юрского периода 3»

22 сентября, в Национальный день регистрации избирателей, Лора Дерн поделилась кадром со съемок «Мира Юрского периода 3». На нем актриса и ее коллеги Сэм Нил и Джефф Голдблюм призывают подписчиков участвовать в выборах. На табличке в руках Дерн написано «Регистрируйся на голосование», а на защитных масках и одежде актеров — «Голосуй».

Недавно Голдблюм повторил знаменитый кадр с собой из «Парка Юрского периода», который в последние годы стал мемом. Так актер поблагодарил тех, кто будет голосовать.

Воссоединение «Друзей»

Звезды «Друзей» Дженнифер Энистон, Кортни Кокс и Лиза Кудроу записали небольшое видео и попросили подписчиков напомнить о голосовании своим знакомым. «Друзья не позволят друзьям пропустить выборы», — написано в титре ролика.

Мстители, общий сбор!

В сети также появился ролик, в котором мотивирующую речь Капитана Америка из «Мстители: Финал» наложили на архивную хронику. Герой упоминает «встречу с неизведанным» и «шанс вернуть все обратно», а видео с президентами США перемежаются фотографиями голосующих американцев. В соцсетях ролик поддержали актеры и режиссеры, среди которых Кевин Смит, Марк Руффало и братья Руссо.

Крис Эванс

В сентябре Крис Эванс показал в Instagram скриншот галереи телефона, на котором подписчики заметили дикпик. Картинка стала предметом для шуток и мемов. Вскоре Эванса поддержал его коллега по «Мстителям» Марк Руффало, упомянув Дональда Трампа.

Перевод: «Бро, пока Трамп сидит в Белом доме, ты не можешь сделать

НИЧЕГО, чтобы хоть как-то опозориться. Так что выше нос».

Пока в соцсетях обсуждали фото Эванса, актер прервал молчание и внезапно призвал подписчиков проголосовать на выборах.

Перевод: «Теперь, когда вы обратили на меня внимание… Голосуйте 3 ноября!»

Сэмюэл Л. Джексон

Звезда «Мстителей» и «Криминального чтива» предложила подписчикам сделку: Джексон пообещал научить их ругаться матом на 15 языках, если 2500 человек зарегистрируются для голосования по его ссылке.

Перевод: «Слушайте, если 2500 из вас нажмут на ссылку для регистрации,

чтобы вы смогли проголосовать, то я научу вас ругаться на 15 разных языках».

Когда условия были выполнены, Джексон показал, как он ругается на исландском, украинском, вьетнамском, гаитянском и других языках.

Перевод: «Вы, ребята, перевыполнили нашу цель по регистрации для голосования!

Итак, как и было обещано, вот несколько способов выругаться!

Спасибо за участие, и не забудьте проголосовать 3 ноября!»

Марк Руффало

«В ноябре вы голосуете не только ради себя, но и ради вашего окружения, семьи, друзей, ЛГБТК+-сообщества, следующего поколения, которое пока не может проголосовать, и представителей маргинализированных слоев населения», — написал актер у себя в Instagram.

Другие звезды

Джек Блэк

Чтобы привлечь внимание к выборам, сатирическая рок-группа Tenacious D в лице Джека Блэка и Кайла Гэсса перепела песню «Time Warp» из «Шоу ужасов Рокки Хоррора». К ним присоединились Сьюзен Сарандон и Джейми Ли Кёртис.

Мэтт Грейнинг

Создатель «Симпсонов» Мэтт Грейнинг выпустил анимационную короткометражку, в которой Трампа озвучил Дэн Кастелланета (его голосом говорит Гомер Симпсон). В пародийном ролике политик сетует, что «неудачники никак не оставят его в покое».

Леди Гага

Леди Гага спела для своих подписчиков небольшую песню в поддержку сайта TurboVote, где можно получить основную информацию о выборах.

Кейт Бекинсейл

Звезда «Другого мира» не может голосовать, так как является гражданкой Великобритании. Тем не менее Бекинсейл посоветовала сходить на выборы своим американским поклонникам и поделилась фото в топе с призывом «Голосуй».

Леонардо ДиКаприо

ДиКаприо обратился к американцам в документальном сериале Vox и Netflix «Чей голос считается. Объяснение», посвященном системе голосования в США. «В 1976 году голосование было привилегией, доступной исключительно обеспеченным белым мужчинам. <...> Не исключено, что все мы созданы равными, но мы точно не станем такими, пока не проголосуем. Так что не ждите», — заявил актер.

Дженнифер Лоуренс

Лоуренс дала интервью журналу V Magazine в номере «Лидеры мысли». Она заявила, что поддерживает Джо Байдена и сенатора от Калифорнии Камалу Харрис. «Дональд Трамп ставит и будет ставить свои цели выше безопасности и благополучия Америки. Он не представляет мои ценности как американки и, самое главное, как человека», — объяснила звезда «Голодных игр». Лоуренс считает предстоящие выборы «самыми значимыми в жизни американцев».

Гленн Клоуз В честь Хеллоуина Клоуз спародировала Трампа. Судя по тегам в Instagram, актриса поддерживает Демократическую партию.

В сентябре началось досрочное голосование, в котором приняли участие 69 миллионов американцев — это рекордное число для избирательных кампаний США. Из знаменитостей уже проголосовали Риз Уизерспун, Джессика Альба, Элизабет Бэнкс, Дженсен Эклс, Уилл Феррелл, Зои Кравиц, Дженнифер Энистон, Эль Фаннинг и Керри Вашингтон.

Есть и те, кто в этом году голосует впервые. Среди них — Кирнан Шипка, Селена Гомес, Коби Смолдерс и Райан Рейнольдс, в 2018 году получивший американское гражданство.

Виртуальные трансляции

В предвыборной гонке крайне популярны онлайн-встречи с создателями фильмов и сериалов. Их проводят в основном в поддержку Демократической партии, поскольку большая часть Голливуда симпатизирует Байдену. На платных трансляциях актеры и режиссеры отвечают на вопросы фанатов или читают сценарии. В таком формате прошли встречи со звездами «Мстителей», «Звездного пути», «Вице-президента», «Парков и зон отдыха», «Принцессы-невесты», «Счастливых дней», «SuperПерцев», «Шоу ужасов Рокки Хоррора», «Удивительной миссис Мейзел», «Жаркого американского лета» и «Сайнфелда».

Vulture отмечает, что демократы хотят сыграть на ностальгии по временам, когда президентом были Барак Обама и предшествующие ему политики. Именно поэтому много внимания уделяется сериалам, снятым до избрания Трампа. В СМИ сравнивают этот прием с его кампанией 2016 года: лозунг Трампа «Сделаем Америку снова великой» тоже отсылал к ностальгии, только по 1950-м.

Впрочем, журналисты уточняют, что онлайн-встречи не всегда эффективнее физических. Читка сценария «Принцессы-невесты» принесла 4,2 млн долларов, тогда как частное мероприятие в поддержку Трампа, прошедшее в октябре в Калифорнии, помогло собрать 10 миллионов.

Фильмы и сериалы

В преддверии выборов вышло несколько фильмов и сериалов с политическим подтекстом. Среди них — сиквел «Бората» с Сашей Бароном Коэном. Рекламную кампанию комедии начали с тизера, где Трампа иронично назвали «защитником женщин» и «не расистом». Ролик появился в ночь, когда состоялись первые дебаты действующего президента и Джо Байдена. В самом фильме избиратели Трампа показаны сторонниками теорий заговора, убежденными, что «коронавирус — выдумка либералов», а президент, по словам главного героя, сажает в клетки мексиканских детей и принимает женщин в качестве подарков. Картина заканчивается титром-призывом «Теперь голосуйте… или вас казнят».

Мини-сериал «Правило Коми», вышедший в конце сентября, основан на мемуарах бывшего директора ФБР Джеймса Коми. Ключевая тема шоу — влияние России на победу Трампа в 2016 году (его сыграл Брендан Глисон). Коми расследовал российское вмешательство в выборы и был уволен Трампом в 2017 году. По словам режиссера Билли Рэя, он хотел выпустить сериал перед голосованием, чтобы «эта история стала известна американскому народу». Критики приняли его неоднозначно: средний балл на Metacritic составляет 58/100. Судя по рецензиям, у проекта нет четкой целевой аудитории. Сторонники Трампа вряд ли его посмотрят, а все остальные не узнают из него ничего нового.

Брендан Глисон в роли Дональда Трампа

Других авторов волнует тема коронавируса. Так, документалист Алекс Гибни подготовил фильм «Всё под контролем». Работа над ним началась в мае, после того как друг режиссера умер от COVID-19. По словам Гибни, он хотел рассказать о несвоевременной реакции Трампа на пандемию и его неспособности обеспечить американцев средствами защиты: «Это важная информация, которую вы должны узнать перед голосованием».

Еще один пример — «Суд над чикагской семеркой» Аарона Соркина. Лента рассказывает про участников демонстраций против войны во Вьетнаме, которых привлекли к суду после стычки с полицией. Действие происходит в 1968 году, но журналисты убеждены, что фраза Эбби Хоффмана, одного из героев, рифмуется с критикой администрации Трампа. Она гласит: «В нашей демократии замечательные институции, в которых прямо сейчас есть ужасные люди». Сам Соркин подчеркнул, что фильм был бы менее актуальным, если бы вышел на год позже: «Участвовать в разговоре нужно во время самого разговора».

Другие недавние фильмы и сериалы, связанные с выборами:

«Битва за демократию» — документалка, которая исследует практику подавления избирателей. Среди героев фильма — демократка Стейси Абрамс, которой не удалось стать губернатором Джорджии в 2018 году. Позднее она назвала эти выборы «некомпетентными» и подала в суд на своего соперника от республиканцев.

«537 голосов» — документальный фильм о выборах 2000 года, в которых Джордж Буш-мл. одержал победу с небольшим перевесом.

Специальный выпуск «Западного крыла» — театрализованная версия 14-го эпизода 3-го сезона сериала об администрации президента США. Серия снята в поддержку некоммерческой организации When We All Vote, чья цель — повышение осведомленности о выборах.

«Агенты хаоса» — документалка о возможном вмешательстве России в выборы 2016 года.

Что ждет Голливуд после выборов

В Голливуде рассчитывают, что результаты выборов приведут к реформам, полезным для киноиндсутрии. Издание Variety поговорило с экспертами и выделило пять ключевых моментов, которые зависят от результатов голосования.

Борьба с коронавирусом. Голливуд вернулся к съемкам не без проблем: число проектов в разработке сократилось вдвое, а меры безопасности увеличили бюджеты на 20—30%. Студийные боссы надеются, что борьба администрации Байдена с COVID-19 будет более продуктивной.

Голливуд вернулся к съемкам не без проблем: число проектов в разработке сократилось вдвое, а меры безопасности увеличили бюджеты на 20—30%. Студийные боссы надеются, что борьба администрации Байдена с COVID-19 будет более продуктивной. Финансовая поддержка. Из-за переноса крупных релизов кинотеатры терпят убытки. Ранее Национальная ассоциация владельцев кинотеатров США предложила законопроект о выделении более сотни миллиардов долларов отраслям, пострадавшим из-за пандемии. Сенаторы-республиканцы пока не участвовали в его обсуждении, и в Голливуде полагают, что избрание Байдена ускорит процесс.

Из-за переноса крупных релизов кинотеатры терпят убытки. Ранее Национальная ассоциация владельцев кинотеатров США предложила законопроект о выделении более сотни миллиардов долларов отраслям, пострадавшим из-за пандемии. Сенаторы-республиканцы пока не участвовали в его обсуждении, и в Голливуде полагают, что избрание Байдена ускорит процесс. Налогообложение. В случае своего избрания Байден пообещал отменить реформу Трампа, которая снизила налог на прибыль с 35% до 21%, и поднять ставку до 28%. Политик также рассчитывает повысить налоги на зарубежные доходы. Это существенно сократит выручку студий, большая часть сборов которых приходится на международный рынок.

В случае своего избрания Байден пообещал отменить реформу Трампа, которая снизила налог на прибыль с 35% до 21%, и поднять ставку до 28%. Политик также рассчитывает повысить налоги на зарубежные доходы. Это существенно сократит выручку студий, большая часть сборов которых приходится на международный рынок. Слияния и поглощения. Как отмечает Variety, Трамп не против сделок вроде покупки Disney компании Fox, если в ней участвуют его сторонники (основатель Fox Руперт Мёрдок поддерживал Трампа). При этом президент не любит поглощения в случае с компаниями, которые наносят ему репутационный ущерб. После того как он назвал сделку между AT&T и Warner Bros. «не очень хорошей для страны», в СМИ появилась информация, что президент препятствует ей из-за CNN, которым владеет Warner (Трамп часто критикует канал за новости о себе). Юристы полагают, что Байден будет более лоялен к таким сделкам, но многое, по их мнению, зависит от состава Федеральной торговой комиссии.

Как отмечает Variety, Трамп не против сделок вроде покупки Disney компании Fox, если в ней участвуют его сторонники (основатель Fox Руперт Мёрдок поддерживал Трампа). При этом президент не любит поглощения в случае с компаниями, которые наносят ему репутационный ущерб. После того как он назвал сделку между AT&T и Warner Bros. «не очень хорошей для страны», в СМИ появилась информация, что президент препятствует ей из-за CNN, которым владеет Warner (Трамп часто критикует канал за новости о себе). Юристы полагают, что Байден будет более лоялен к таким сделкам, но многое, по их мнению, зависит от состава Федеральной торговой комиссии. Китай. Эксперты отмечают, что независимо от результатов выборов Голливуд ждут проблемы в развитии партнерства с Китаем, одним из крупнейших кинорынков мира. Трамп и Байден строго настроены в отношении Поднебесной. Ранее Трамп потребовал продать китайский сервис TikTok американской компании под угрозой его блокировки в США.

Кого поддерживают звезды

Как уже говорилось, большинство актеров Голливуда открыто поддерживают Байдена. Они надеются, что в случае победы тот решит ключевые проблемы, включая коронавирус и социальное неравенство. При этом Джон Войт, один из немногочисленных сторонников Трампа, убежден, что демократы «разрушают страну злой пропагандой и невежеством».

Лагерь Байдена: Леонардо ДиКаприо, Брэд Питт, Дуэйн Джонсон, Дженнифер Лоуренс, Том Хэнкс, Джордж Клуни, Роберт Де Ниро, Роберт Редфорд, Марк Хэмилл, Бен Аффлек, Дастин Хоффман, Джордж Р. Р. Мартин, Шайа ЛаБаф, Зои Дешанель, Джулия Луис-Дрейфус, Сэм Эллиотт, Дженнифер Энистон, Барбра Стрейзанд, Вупи Голдберг, Боб Айгер, Роб Райнер, Обри Плаза, Дон Чидл, Минди Кейлинг, Билли Портер, Дженнифер Хадсон, Трэйси Эллис Росс, Джон Стюарт, Титус Берджесс, Джейсон Александер и Ларри Дэвид.

Лагерь Трампа: Джон Войт, Фифти Сент и Розанна Барр.