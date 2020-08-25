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Ушел из жизни Шон Коннери

На 91-м году жизни скончался актер Шон Коннери, первый исполнитель роли Джеймса Бонда.

Коннери родился в 1930 году в Эдинбурге. Одним из первых фильмов, где он исполнил главную роль, стала военная драма «Другое время, другое место», вышедшая в 1958-м.

В 1962 году Коннери появился в роли Джеймса Бонда в «Докторе Ноу». Позже он сыграл агента 007 еще в нескольких фильмах, включая «Голдфингера»«Из России с любовью» и «Живешь только дважды». Актера часто называют лучшим исполнителем роли Бонда.

За свою карьеру Коннери поработал со многими культовыми режиссерами. Он снимался в «Индиане Джонсе и последнем крестовом походе» Стивена Спилберга, «Холме» и «Убийстве в Восточном экспрессе» Сидни Люмета, «Марни» Альфреда Хичкока«Человеке, который хотел быть королем» Джона Хьюстона и «Неприкасаемых» Брайана де Пальмы. В последней картине актер сыграл полицейского Джима Мэлоуна. Эта роль принесла ему «Оскар».

Коннери завершил карьеру в 2003 году. Среди последних картин с его участием — «Лига выдающихся джентльменов» по комиксам Алана Мура и боевик Майкла Бэя «Скала».

Источник: Variety

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