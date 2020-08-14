КиноПоиск HD и Яндекс.Музыка в одной подписке
Первые 30 дней бесплатно
КиноПоиск

Sony может купить онлайн-кинотеатр Crunchyroll. За 957 млн долларов!

Обсудить0

Как сообщает Nikkei, Sony находится на финальной стадии переговоров о покупке онлайн-кинотеатра Crunchyroll. По данным издания, сумма сделки должна составить 957 млн долларов.

Crunchyroll — один из самых популярных онлайн-дистрибьюторов аниме. Его библиотека также включает мангу, дорамы, музыку и игры.

Сейчас у Crunchyroll 70 млн пользователей по всему миру. Из них 3 млн имеют платную подписку. Сервисом пользуются в более чем 200 странах и регионах, включая США и Россию.

Crunchyroll был основан в 2006 году. В 2018-м компанию приобрел телекоммуникационный гигант AT&T, который в том же году стал владельцем Time Warner.

Если сделка состоится, в распоряжении Sony окажется более 1000 проектов из каталога Crunchyroll. СМИ полагают, что приобретение позволит компании конкурировать с такими стриминг-гигантами, как Netflix и Hulu.

В 2017 году Sony купила другого онлайн-дистрибьютора аниме Funimation. На тот момент сервис имел 1 млн платных подписчиков. Как пишет Nikkei, с тех пор Sony не смогла существенно увеличить его аудиторию. Тем не менее в каталоге стриминга есть популярные шоу вроде «Атаки на титанов», «Стального алхимика» и «Ван Пис».

У Sony есть аниме собственного производства — например, сериал «Клинок, рассекающий демонов», — но лицензия на его показ принадлежит сторонним сервисам. 

Источник: Nikkei

КиноПоиск в Telegram

Мгновенные киноновости в нашем Telegram, быстрее только Флэш

Обсудить
Нашли ошибку?
Выделите нужный фрагмент текста (не более 3000 символов) и нажмите:

Смотрите также

Компания Christie разработала систему стриминга из кинотеатров на домашние устройства

Компания Christie разработала систему стриминга из кинотеатров на домашние устройства

16 октября10
Apple выпустит криминальную драму братьев Руссо с Томом Холландом

Apple выпустит криминальную драму братьев Руссо с Томом Холландом

26 сентября6
Секта с долгом в 15 миллиардов: Что мы узнали о Netflix из нового подкаста Vox

Секта с долгом в 15 миллиардов: Что мы узнали о Netflix из нового подкаста Vox

22 августа24
HBO Max добавил предупреждение о расизме в «Сверкающих седлах» Мэла Брукса

HBO Max добавил предупреждение о расизме в «Сверкающих седлах» Мэла Брукса

14 августа10

Главное сегодня

Кто страшнее — Энн Хэтэуэй или Анжелика Хьюстон? Сравниваем две версии «Ведьм»

Вчера15
Кто страшнее — Энн Хэтэуэй или Анжелика Хьюстон? Сравниваем две версии «Ведьм»
Sony может купить онлайн-кинотеатр Crunchyroll. За 957 млн долларов!

Sony может купить онлайн-кинотеатр Crunchyroll. За 957 млн долларов!

Вчера3
Netflix сделал виртуальную выставку костюмов из сериалов «Корона» и «Ход королевы»

Netflix сделал виртуальную выставку костюмов из сериалов «Корона» и «Ход королевы»

Вчера0
Находка дня: Кричащим персонажам хорроров в рот добавили очень горячую пиццу
Бюро находок

Находка дня: Кричащим персонажам хорроров в рот добавили очень горячую пиццу

Вчера1
Сериалы ноября: «Настя, соберись!», «Псих» и «Корона»
Сериалы

Сериалы ноября: «Настя, соберись!», «Псих» и «Корона»

Вчера5
9 лучших трейлеров недели: «Полночное небо», «Алиса в Пограничье» и «Певчая птица»

9 лучших трейлеров недели: «Полночное небо», «Алиса в Пограничье» и «Певчая птица»

Вчера2
Что смотреть дома: 2-й сезон «Мандалорца», «Отыграть назад», новый сериал Саймона Пегга и Ника Фроста
Выбор редакции

Что смотреть дома: 2-й сезон «Мандалорца», «Отыграть назад», новый сериал Саймона Пегга и Ника Фроста

Вчера9
Комментарии
Чтобы оставить комментарий, войдите на сайт