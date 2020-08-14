Sony может купить онлайн-кинотеатр Crunchyroll. За 957 млн долларов!

Как сообщает Nikkei, Sony находится на финальной стадии переговоров о покупке онлайн-кинотеатра Crunchyroll. По данным издания, сумма сделки должна составить 957 млн долларов.

Crunchyroll — один из самых популярных онлайн-дистрибьюторов аниме. Его библиотека также включает мангу, дорамы, музыку и игры.

Сейчас у Crunchyroll 70 млн пользователей по всему миру. Из них 3 млн имеют платную подписку. Сервисом пользуются в более чем 200 странах и регионах, включая США и Россию.

Crunchyroll был основан в 2006 году. В 2018-м компанию приобрел телекоммуникационный гигант AT&T, который в том же году стал владельцем Time Warner.

Если сделка состоится, в распоряжении Sony окажется более 1000 проектов из каталога Crunchyroll. СМИ полагают, что приобретение позволит компании конкурировать с такими стриминг-гигантами, как Netflix и Hulu.

В 2017 году Sony купила другого онлайн-дистрибьютора аниме Funimation. На тот момент сервис имел 1 млн платных подписчиков. Как пишет Nikkei, с тех пор Sony не смогла существенно увеличить его аудиторию. Тем не менее в каталоге стриминга есть популярные шоу вроде «Атаки на титанов», «Стального алхимика» и «Ван Пис».

У Sony есть аниме собственного производства — например, сериал «Клинок, рассекающий демонов», — но лицензия на его показ принадлежит сторонним сервисам.