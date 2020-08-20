Находка дня: Кричащим персонажам хорроров в рот добавили очень горячую пиццу

Фанаты фильмов ужасов (и пиццы) обратили внимание, что многие персонажи, кричащие в страхе на экране, очень похожи на людей, откусивших слишком горячий кусок пиццы. Из этой мысли на свет неожиданно появился флешмоб, где героям хорроров с помощью фотошопа в рот добавили раскаленную пиццу. Получилось на удивление органичное сочетание.

По словам одного из авторов, флешмоб начался с кадра из «Реинкарнации», на котором кричит героиня Тони Коллетт. «Вскоре нам всем захотелось поесть, в данном случае пиццу!» — добавил он.