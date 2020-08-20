КиноПоиск HD и Яндекс.Музыка в одной подписке
Первые 30 дней бесплатно
КиноПоиск
Бюро находок

Находка дня: Кричащим персонажам хорроров в рот добавили очень горячую пиццу

Обсудить0

Фанаты фильмов ужасов (и пиццы) обратили внимание, что многие персонажи, кричащие в страхе на экране, очень похожи на людей, откусивших слишком горячий кусок пиццы. Из этой мысли на свет неожиданно появился флешмоб, где героям хорроров с помощью фотошопа в рот добавили раскаленную пиццу. Получилось на удивление органичное сочетание.

По словам одного из авторов, флешмоб начался с кадра из «Реинкарнации», на котором кричит героиня Тони Коллетт. «Вскоре нам всем захотелось поесть, в данном случае пиццу!» — добавил он.

Разные хорроры и просто отличные фильмы на Хеллоуин мы собрали для вас на КиноПоиск HD.

Обсудить
Нашли ошибку?
Выделите нужный фрагмент текста (не более 3000 символов) и нажмите:

Смотрите также

Видео дня: Аниме-заставка сериала «Мандалорец». Стильная и с джазом
Бюро находок

Видео дня: Аниме-заставка сериала «Мандалорец». Стильная и с джазом

28 октября1
Находка дня: Радиоуправляемый Малыш Йода. Он катается по полу и мило шевелит ушами
Бюро находок

Находка дня: Радиоуправляемый Малыш Йода. Он катается по полу и мило шевелит ушами

27 октября2
Находка дня: Скрытые привидения в сериале «Призраки усадьбы Блай»
Бюро находок

Находка дня: Скрытые привидения в сериале «Призраки усадьбы Блай»

20 октября10
Пасхалка дня: Во втором сезоне «Академии „Амбрелла“» спрятано 43 изображения воробьев
Бюро находок

Пасхалка дня: Во втором сезоне «Академии „Амбрелла“» спрятано 43 изображения воробьев

20 августа6

Главное сегодня

Кто страшнее — Энн Хэтэуэй или Анжелика Хьюстон? Сравниваем две версии «Ведьм»

Сегодня0
Кто страшнее — Энн Хэтэуэй или Анжелика Хьюстон? Сравниваем две версии «Ведьм»
Netflix сделал виртуальную выставку костюмов из сериалов «Корона» и «Ход королевы»

Netflix сделал виртуальную выставку костюмов из сериалов «Корона» и «Ход королевы»

час назад0
Находка дня: Кричащим персонажам хорроров в рот добавили очень горячую пиццу
Бюро находок

Находка дня: Кричащим персонажам хорроров в рот добавили очень горячую пиццу

3 часа назад1
9 лучших трейлеров недели: «Полночное небо», «Алиса в Пограничье» и «Певчая птица»

9 лучших трейлеров недели: «Полночное небо», «Алиса в Пограничье» и «Певчая птица»

3 часа назад1
Сериалы ноября: «Настя, соберись!», «Псих» и «Корона»
Сериалы

Сериалы ноября: «Настя, соберись!», «Псих» и «Корона»

Сегодня3
Что смотреть дома: 2-й сезон «Мандалорца», «Отыграть назад», новый сериал Саймона Пегга и Ника Фроста
Выбор редакции

Что смотреть дома: 2-й сезон «Мандалорца», «Отыграть назад», новый сериал Саймона Пегга и Ника Фроста

Сегодня6
Энн Хэтэуэй и Джессика Честейн снимутся в драме о противостоянии домохозяек в 1960-х

Энн Хэтэуэй и Джессика Честейн снимутся в драме о противостоянии домохозяек в 1960-х

Сегодня, 13:193
Комментарии
Чтобы оставить комментарий, войдите на сайт