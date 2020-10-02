9 лучших трейлеров недели: «Полночное небо», «Алиса в Пограничье» и «Певчая птица»

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«Алиса в Пограничье», 1-й сезон

Экранизация популярной манги о попаданцах, вынужденных участвовать в хитро придуманных играх на выживание. В режиссерском кресле — Синсуке Сато, главный по киноэкранизациям популярных манг («Блич», «Инуясики», «Я — герой»). В центре истории оказываются молодые бездельники-игроманы, которые однажды обнаруживают себя в Токио параллельного измерения и в зловещей версии знаменитой сказки «Алиса в Стране чудес». Они так мечтали сбежать из обыденного скучного мира — что ж, мечты сбываются.

«Годзилла: Сингулярность», 1-й сезон

Вторая попытка перенести историю культового радиоактивного ящера в аниме, на этот раз обойдется без космических приключений. Пока сюжет звучит традиционно: двое молодых, разумеется гениальных, ученых оказываются единственными, кто может предотвратить внезапно возникшую опасность. Под знаменитую музыку Годзилла восстает из морских глубин, а также полчища других доисторических монстров заполоняют Землю.

«Девушка»

История о том, как тяжело в деревне без топора. Девушка в исполнении Беллы Торн возвращается в родную глухомань, чтобы прикончить папашу, который, судя по всему, испортил ей не только детство, но и взрослую жизнь. Но по прибытии выясняется, что его уже кто-то убил. Пытаясь разобраться в случившемся, героиня вступает в противостояние с местными, которые явно что-то скрывают. В роли шерифа — великий и ужасный Микки Рурк.

«ИКСтраординарное Рождество»

Режиссер знаменитого треша «Клоуны-убийцы из космоса» вместе с Netflix взялся рассказать необычную историю о Рождестве — с пришельцами, которые захватили Северный полюс и дом Санта-Клауса. В центре сюжета — очаровательный инопланетянин по имени Икс, который защищает Землю от вторжения инопланетных сил.

«Небесное вторжение», 1-й сезон

Netflix плотно взялся развивать направление аниме, благо неэкранизированных манг еще предостаточно. Да, герои снова оказываются в каком-то странном мире, где каждый встречный норовит тебя прикончить. Девушка приходит в себя на крыше высотного здания и теперь вынуждена спасаться от маньяков в масках по подвесным мостам между небоскребами, так как все выходы закрыты. Задача убийц — заставить своих жертв прыгнуть с крыши.

«Певчая птица»

Триллер, создатели которого решили одними из первых сыграть на теме страха во время пандемии коронавируса. Действие разворачивается в 2024 году. В мире уже четвертый год свирепствует вирус COVID-23. Для всех обязателен режим изоляции, а инфицированных отправляют в карантинные лагеря. Главные герои — курьер Нико и девушка Сара, которые влюблены друг в друга, хотя никогда не виделись из-за протоколов изоляции. В фильме снялись Кей Джей Апа, София Карсон, Брэдли Уитфорд, Александра Даддарио, Крэйг Робинсон, Петер Стормаре и Пол Уолтер Хаузер.

«Перекрестный огонь»

Последняя работа недавно ушедшего из жизни знаменитого постановщика Бенни Чана, криминальный боевик в гонконгских традициях (будем надеяться, что в лучших). Противостояние двух харизматичных противников — честного полицейского (Донни Йен) и преступника, одержимого жаждой мести (Николас Це). Второй когда-то служил в полиции, но по вине бывших коллег оказался в тюрьме, теперь вышел и превращает город в поле битвы. Уличные перестрелки, взрывы и, конечно же, много рукопашных поединков.

«Полночное небо»

Новый режиссерский проект Джорджа Клуни — экранизация книги Лили Брукс-Далтон об одиночестве и связи на расстоянии. В центре сюжета — пожилой астроном Августин (Клуни), всю жизнь изучавший звезды. Когда приходят новости о некоей катастрофе, он остается совершенно один на арктической исследовательской станции. Именно там он встречает загадочную девочку Айрис, пока постепенно затихают отголоски остального мира. Параллельно из продолжительной миссии на Юпитере возвращается экипаж корабля «Эфир» во главе с капитаном Салливан (Фелисити Джонс). Августин и Салливан находятся за миллионы миль друг от друга, но их судьбы неразрывно связаны.

«Скайлайн 3»

Внезапное продолжение фантастической франшизы, которая начиналась практически как авторское кино, и сценаристом все еще значится Лайам О’Доннелл. Теперь в центре истории — команда элитных наемников под предводительством бравой капитанши, а причина новых бед — неизвестный вирус, который угрожает хрупкому сосуществованию дружественных инопланетных гибридов и людей. Героям придется отправиться на самоубийственную миссию, чтобы спасти человечество. Посмотревшие картину на кинофестивале FightFest критики отмечают неожиданные отсылки к «Черной дыре» и «Району № 9».