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Энн Хэтэуэй и Джессика Честейн снимутся в драме о противостоянии домохозяек в 1960-х

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Джессика Честейн и Энн Хэтэуэй исполнят главные роли в драме «Материнский инстинкт» — ремейке одноименной картины 2018 года. Режиссер оригинала Оливье Массе-Депасс поставит англоязычную версию.

В центре сюжета — лучшие подруги и соседки Элис (Честейн) и Селин (Хэтэуэй), которые ведут идиллический традиционный образ жизни с ухоженными лужайками, успешными мужьями и сыновьями одного возраста, растущими как братья. Все рушится, когда один из мальчиков погибает. Дружба сменяется обвинениями, а гармония — постоянным подозрением. Поведение Селин становится все более странным, и невозможно предугадать, чем все закончится.

Фильм основан на романе Барбары Абель «За ненавистью». Сценарий новой адаптации написала Сара Конрадт («50 штатов страха»). Честейн спродюсирует картину через свою кинокомпанию Freckle Films.

Честейн и Хэтэуэй ранее уже снимались вместе в «Интерстелларе» Кристофера Нолана. В январе 2021-го зрители смогут увидеть Честейн в боевике «355», а новый фильм с Хэтэуэй «Ведьмы» прямо сейчас идет в российских кинотеатрах.

Источник: Deadline

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