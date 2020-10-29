Находка дня: Художник показал, как изменились с годами Киану Ривз, Кейт Уинслет и другие звезды

Дизайнер Ард Джелинк уже много лет занимается созданием коллажей с фотографиями звезд. Объединяя в кадре знаменитостей в разные этапы их жизни, молодых и взрослых, он демонстрирует, как меняются люди с годами: многие остаются узнаваемыми в любом возрасте, а кто-то меняется кардинально.

С другими работами Джелинка можно ознакомиться в Instagram.