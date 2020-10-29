Находка дня: Художник показал, как изменились с годами Киану Ривз, Кейт Уинслет и другие звезды

Дизайнер Ард Джелинк уже много лет занимается созданием коллажей с фотографиями звезд. Объединяя в кадре знаменитостей в разные этапы их жизни, молодых и взрослых, он демонстрирует, как меняются люди с годами: многие остаются узнаваемыми в любом возрасте, а кто-то меняется кардинально.
Джулия Робертс
Лили Коллинз
Джон Клиз
Дуэйн Джонсон
Зак Эфрон
Люк Перри
Дженнифер Энистон
Кевин Костнер
Том Харди
Морган Фриман
Мэттью Перри
Дэниэл Рэдклифф
Кейт Уинслет
Хью Грант
Киану Ривз
С другими работами Джелинка можно ознакомиться в Instagram.
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