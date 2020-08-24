Рэй Фишер обвинил Джосса Уидона в попытке изменить цвет кожи актеров «Лиги справедливости»

В интервью Forbes Рэй Фишер, исполнитель роли Киборга, выступил с новыми обвинениями против Warner Bros. и режиссера Джосса Уидона, который занимался досъемками «Лиги справедливости». По словам актера, продюсеры и руководство студии принимали участие в «расистских разговорах», а Уидон на постпродакшене пытался изменить цвет кожи актеров и специально вырезал из фильма небелых персонажей.

«Что меня откровенно взбесило и заставило рассказать о Джоссе Уидоне этим летом, так это то, что я узнал, что Джосс приказал изменить цвет лица актеров на постпродакшене, потому что ему не нравился цвет их кожи», — заявил Фишер.

Фишер утверждает, что Уидон ориентировался на цвет кожи актеров, когда во время пересъемок убрал из «Лиги справедливости» персонажей Ориона Ли, Кирси Клемонс и Карен Брайсон, сократил роль Джо Мортона, сыгравшего отца Киборга.

«Я всегда подозревал, что расовая принадлежность была определяющим фактором в развитии событий, но только прошлым летом я смог получить доказательства этому», — говорит Фишер.

Представители Уидона отрицают, что режиссер пытался изменить цвет кожи актеров.

«Человек, сделавший это заявление, признал, что просто слышал об этом от кого-то еще и принял за истину, хотя на самом деле простое исследование доказало бы, что это было ложью, — говорится в заявлении. — Как обычно бывает на съемках почти всех фильмов, созданием конечного продукта занималось множество людей, включая редактора, специалиста по спецэффектам, композитора и старшего колориста, который отвечал за тон, цвета и настроение финальной версии. Этот процесс был еще сложнее из-за того, что Зак снимал на пленку, а Джосс снимал на цифру, что требовало от команды, возглавляемой тем же старшим колористом, который работал над предыдущими фильмами для Зака, объединить два формата».

В дополнение к этому источники CinemaBlend, знакомые с производством, отметили, что эти персонажи были вырезаны еще до того, как Уидон занял режиссерское кресло, и постановщик не имеет никакого отношения к этим изменениям.

1 июля Фишер заявил в Twitter, что поведение Уидона на съемках «Лиги справедливости» было «омерзительным, оскорбительным, непрофессиональным и совершенно неприемлемым». Он не раскрыл подробностей и лишь отметил, что подобное отношение к актерам и съемочной группе поддерживали Берг и глава DC Entertainment Джонс, который, по словам Фишера, завуалированно угрожал разрушить его карьеру.

«До пересъемок „Лиги справедливости“ бывшие и нынешние руководители Warner Bros. неоднократно вели откровенно расистские разговоры, — говорит Фишер. — В этих расистских разговорах принимали участие Джефф Джонс, Джон Берг и нынешний председатель Warner Bros. Pictures Group Тоби Эммерих».

«Я понял, что комментарии, которые я получил от Джонса во время пересъемок, были просто закодированной версией расистских слов, которые он говорил за закрытыми дверями с другими руководителями», — добавил актер.

21 августа WarnerMedia начала расследование в связи с заявлением Фишера. Однако проверка пока не дала результатов. Студия Warner утверждает, что актер отказывается сотрудничать, а Фишер в ответ заявил, что его пытаются дискредитировать.

Источник: Forbes